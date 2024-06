Pößneck/Schleiz/Bad Lobenstein. Drei Meldungen mit Wissenswertem aus dem Saale-Orla-Kreis

Pößnecker Autorin schreibt für Rettung eines Gnadenhofs

Die Pößnecker Kinderbuchautorin Alexandra Richter hat sich mit ihrer Kurzgeschichte „Die Nebelreiterin“ an der Anthologie „Blauer Nebel“ norddeutscher Kleinverlage beteiligt. Es handelt sich um eine als Taschenbuch, eBook und Hörbuch herausgebrachte „Spenden-Anthologie“, an welcher 30 Autoren aus mehreren Bundesländern mitwirken und deren Verkaufserlös der Rettung der Tieroase Sandhausen-Bruchhausen, einem baden-württembergischen Gnadenhof, diene. Der Band enthalte „mit viel Liebe und Herzblut geschriebenen Geschichten“, so Herausgeber Patrick Woywod. Für Alexandra Richter sei es die dritte Beteiligung an einer Kurzprosa-Anthologie, teilte sie mit.

Am 18. Juni ist in Pößneck Brezeltag

Der Brezeltag der Pößnecker Kinder gehört neben dem Lichterfest zu den ältesten Festen der Stadt Pößneck. In diesem Jahr wird er – wegen des frühen Sommerferienbeginns vorgezogen – am Dienstag, 18. Juni, gefeiert. Die Schützlinge der Pößnecker Grundschulen treffen sich wieder um 9 Uhr auf dem Pößnecker Marktplatz. Dort werden sie unter anderem von Pößchen und Neckchen sowie von Bürgermeister Michael Modde begrüßt. Jeder Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertklässler erhält der Tradition gemäß eine süße Brezel. Das Gebäck wird einmal mehr von der Könitzer Meisterbäckerei Scherf bereitgestellt und vom Pößnecker Brennstoff- und Mineralölhandel Wetzel gesponsert. Der anschließende Festumzug hunderter Kinder und ihrer Lehrer führt durch die Innenstadt zum Freizeitzentrum Pößneck, wo der Schulwandertag bei Spiel und Spaß ausklingt.

Kurse für pflegende Angehörige im Saale-Orla-Kreis

Das Deutsche Rote Kreuz des Saale-Orla-Kreises veranstaltet regelmäßig Kurse für pflegende Angehörige an. Kursorte sind Bad Lobenstein, Pößneck und Schleiz. Umgesetzt wird das DRK-Kursprogramm „Pflege in der Familie“. Es beruhe auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und orientiere sich an Fragen und Bedürfnisse der Kursteilnehmer. Es werden pflegerische Grundlagen vermittelt, nicht zuletzt Entlastungs- und Unterstützungsangebote in der Region aufgezeigt. Pflegekassen würden die Kosten des Kurses in der Regel übernehmen. Nähere Informationen sind in den DRK-Einrichtungen des Saale-Orla-Kreises sowie unter www.drk-sok.de/angebote/seniorendienste/pflegekurse.html zu finden.

Weitere aktuelle Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis finden Sie hier.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis