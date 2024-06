Schleiz. Vernissage am 14. Juni in Schleiz: Peter Zaumseil präsentiert über 70 Werke in der Kleinen Galerie.

Eine Birke mit leuchtend grünem Blattwerk. Die Buche, die kahl im Wind wiegt. Schnee auf den Ästen, Knospen an den Zweigen. Schon beim ersten Blick in die aktuelle Ausstellung in der Alten Münze in Schleiz, ist zu sehen, dass es um die vier Jahreszeiten geht. Der Kulturbund e. V. hat dem Vogtländer Peter Zaumseil Raum geboten für Malerei, Grafik und Künstlerbücher unter dem zu vermutenden Titel „Die vier Jahreszeiten“. Am Freitag, 14. Juni, um 16 Uhr ist die Vernissage bei der Zaumseil selbst anwesend sein wird.

Zu sehen sind verschieden Zyklen seines Schaffens, wie zusammengehörende Bilder zur Weißen Elster, von der Quelle bis zur Saale. Florales und Landschaften komplettieren die Vielfalt von weit über 70 Werken, die an den Wänden oder auf Stehlen in der „Kleinen Galerie“ bis Mitte September zu sehen sind.

Peter Zaumseil wurde 1955 geboren und wuchs in Greiz auf und lebt heute in Elsterberg. Später besuchte er die Spezialschule für Malerei und Grafik“ in Rudolstadt, sammelte Erfahrungen in Leipzig und war von 1981 bis 1987 Leiter des Zeichenzirkels am Theater Greiz sowie bis 1996 Mitarbeiter des „Museum im unteren Schloss. Der Greizer Park inspirierte ihn, aber auch die unzähligen Studienreisen die ihn durch die ganze Welt führten. Der Farbholzschnitt, in der Technik der „verlorenen Form“ ist zu seinem speziellen Ausdrucksmittel geworden, dass seiner Vorliebe für die Kontur und die Fläche genug Raum bietet.

Mehr als 70 Werke von Peter Zaumseil sind bis September in der "Kleinen Galerie" der Schleizer Münze zu sehen. © Funke Medien Gruppe | Stephanie Rössel

