Burgk. Stephanie Rössel über Gesprochenes, Gespieltes und warum man sich beim Essen kalte Füße holte

Es waren kräftige und sanfte Töne, die das Akkordeon-Duo ihren Instrumenten entlockte. Zartes Piepsen und kräftiges Notengewitter. Die einen bekamen Lust aufzuspringen und Tango zu tanzen, die anderen dachten an das Durchdringen des Weckers am frühen Morgen. Ähnlich unterschiedlich wurden Reden und Gespräche empfunden, die es beim Empfang des Landrates im Rittersaal und dem Innenhof von Schloss Burgk in dieser Woche gab.

Es wurde viel gelacht, aber auch kritisiert, sich gewundert und gestaunt. Es wurden Visitenkarten getauscht oder festgestellt, dass man genau diese an diesem Abend vergessen hatte. Doch das tat Dank sozialer Netzwerke neuen Kontakten keinen Abbruch.

Der Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Alle wichtigen Informationen aus dem Saale-Orla-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Buffet war auf Fingerfood ausgerichtet. Kleine Gläschen und Schälchen lauerten aufgereiht. Wer eins der Desserts probiert hatte, stellte schnell fest, dass Wiederholungsgefahr bestand. Wer die Idee hatte, dies ungesehen zu vollbringen, nutzte das zweite Buffet in der Schlossküche. Dort war es allerdings noch kälter als draußen und so nahm man kalte Füße für die kleinen Kalorienbomben einfach in Kauf.

Stephanie Rössel, Redakteurin im Saale-Orla-Kreis © Schleiz | Schleiz

Auch interessant

Lokales Landrat lädt im Saale-Orla-Kreis zum Blick auf die erste Jahreshälfte Von Stephanie Rössel

Auch interessant

Bildergalerie Saale-Orla-Kreis: Der Jahresempfang des Landrates auf Schloss Burgk in Bildern Von Stephanie Rössel

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis