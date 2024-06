Pößneck/Neustadt/Ranis. Drei Meldungen für die Frühaufsteher aus dem Saale-Orla-Kreis

Ministerpräsident in der Ilsenhöhle

Auf seiner diesjährigen Sommertour macht Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Freitag, 28. Juni, auf Burg Ranis Station. Hierbei besichtigt er auch die Ilsenhöhle, die als eine der bedeutendsten Fundstätten altsteinzeitlicher Kulturen in Mitteleuropa gilt. Eine internationale Forschergemeinschaft hat in der Folge der von 2016 bis 2022 erfolgten Ausgrabungsarbeiten direkt unterhalb der Burg in der Ilsenhöhle wissenschaftlich nachgewiesen, dass der „moderne Mensch“ (Homo sapiens) bereits vor mehr als 45.000 Jahren in Ranis gelebt hat und das bei durchschnittlichen Temperaturen, die bis zu 15 Grad kälter als heutzutage waren.

Rolli-Treff in Neustadt

In der Awo-Schlossschule Neustadt findet am Montag, 17. Juni, das nächste Rollstuhlfahrertreffen für Neustadt und Umgebung statt. Beginn ist um 16 Uhr. Willkommen sind Betroffene und Angehörige, die sich kennenlernen und über eine rollstuhlgerechtere Stadt austauschen wollen. Nähere Vorab-Informationen gibt es bei Stephan Tetzel unter der Mobilfunknummer 0174/2058064.

„Heimatshoppen“ in Pößneck

Vom 17. bis 20. Juni wird in Pößneck zum „Heimatshoppen“ eingeladen. An den Aktionstagen zur Förderung der einheimischen Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister nehmen mehr als zwanzig Geschäfte aus dem Stadtzentrum, beispielsweise aber auch Mode-Exclusiv Hochstein im Orts- und Stadtteil Öpitz teil. Jeder Verbraucher, der von Montag bis Donnerstag der nächsten Woche in einem der teilnehmenden Geschäfte einkauft, erhält je Einkauf eine Gewinnspielkarte und kann damit an der Verlosung verschiedener Preise teilnehmen, teilt die Stadt Pößneck mit. Die Auslosung der Gewinner erfolgt am Freitag, 21. Juni, um 20 Uhr zum Ausklang der Fête de la musique im Café Dittmann. „Heimatshoppen“ ist eine bundesweite Kampagne der Industrie- und Handelskammern in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern.

Weitere aktuelle Meldungen finden Sie hier und hier.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis