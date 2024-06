Pfarrer Christoph Backhaus aus Knau zu einem Lehrsatz aus dem Matthäusevangelium, der zum Sprichwort geworden ist

„Ich bin ständig nur am Suchen“, erzählt mir eine Mitarbeiterin. Ja, ihr ganzes Leben bestünde eigentlich nur aus Suchen, redet sie weiter. Und auch ich muss ihr beipflichten, dass es mir selbst oft so geht. Gerade noch etwas in der Hand gehabt, kurz beiseitegelegt, und plötzlich ist es weg. Und dann geht es los mit der Sucherei und ich suche und suche und suche… Manchmal geht es schneller, manchmal tauchen Sachen gar nicht mehr auf und wieder ein anderes Mal sind die Dinge wie von Geisterhand plötzlich da.

In vielen Fällen ist Suchen auch einfach nervig, es verursacht oft Stress, denn wenn man etwas sucht, dann braucht man es und dies meistens gleich. Zudem gibt es ein verrücktes Phänomen beim Suchen: Man findet Sachen, die man gar nicht gesucht oder vermisst hat. Ich glaube, dies liegt daran, dass man beim Suchen einfach mit offeneren Augen umhergeht und einem Dinge ins Auge fallen, über die man sonst hinweggeschaut hat, oder die genau dort liegen, wo man schon lange gar nicht mehr hingesehen hat. (Ich schaue ja nicht ständig unters Sofa…)

Gott hat den Menschen zum Suchen geschaffen

In der Apostelgeschichte (Kap. 17,27) heißt es sogar, dass Gott den Menschen zum Suchen geschaffen hat, damit sie ihn finden. Dies setzt aber voraus, dass der Mensch sich auch als Suchender versteht. Wer suchet, der findet, heißt es an andere Stelle im Matthäusevangelium (Kap. 7,7) und ist sogar bei uns zum Sprichwort geworden.

Pfarrer Christoph Backhaus. © Christoph Backhaus | Christoph Backhaus

Ja, wer sucht, hält die Augen offen und wird manchmal überrascht mit dem, was sich plötzlich finden lässt. Der Glauben an sich ist für mich ein lebenslanges Suchen. Ein Suchen nach Gott und der damit verbundenen Überraschung, dass er plötzlich ganz woanders zu finden ist, als gedacht. Ich wünschen Ihnen diesen offenen Blick für die Sommerzeit.

