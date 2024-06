Kloster. Ministerpräsident Bodo Ramelow eröffnet das sanierte SEZ in Saalburg, ein Zentrum für Sport, Bildung und Tourismus.

Am Freitagnachmittag eröffnete Ministerpräsident Bodo Ramelow das Seesport- und Erlebnispädagogische Zentrum Kloster (SEZ) in Saalburg. Die Jugendbildungsstätte der Thüringer Sportjugend im Landessportbund Thüringen e. V. wurde seit dem symbolischen Spatenstich im Jahr 2022 umfassend saniert, erweitert und umgebaut. Nunmehr verfügt die Einrichtung über 100 Übernachtungsplätze. Der Freistaat hat den Bau mit 4,05 Millionen Euro gefördert. Das Gebäude wurde als Projekt der Internationalen Bauausstellung (IBA) konzipiert und vereint ökologische sowie gestalterische Aspekte in nachhaltiger Holzbauweise.

„Es ist eine besondere Freude, dass ein einzigartiges Kooperationsobjekt, das ich seit seinen Anfängen intensiv begleiten durfte, nun endlich eröffnet werden kann. Als Gebäude zeitgemäß, mit regionalen Ressourcen nachhaltig erbaut. So geht innovative Holzbaukultur Made in Thüringen. Geplant als sportpädagogisches Zentrum, bietet dieses Objekt weitaus mehr, als nur Sportstätte zu sein. Es vereint Angebote für Sport, Bildung, Erlebnis und Tourismus gleichermaßen. Mit geplanten 20.000 Übernachtungen pro Jahr können nun noch mehr Gäste in dieser einmaligen Region verweilen und Deutschlands größtes Stauseegebiet entdecken“, so Ramelow.

Luftaufnahme des Seesport- und Erlebnispädagogischen Zentrums (SEZ) in Kloster an der Bleichlochtalsperre in Saalburg-Ebersdorf von Dezember 2023. © Stiftung Baukultur Thüringen/IBA Thüringen, Foto: Thomas Müller. | Stiftung Baukultur Thüringen/IBA Thüringen/ Thomas Müller.

