Gefell. Kita-Kinder lernen spielerisch mehr über Wildtiere, Baumarten und bauen Hütten im Wald.

Das Fernglas bewegte sich hin und her. Und plötzlich der Aufschrei. Ein Waschbär zwischen den Zweigen. Zwar war es kein echter, aber die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte der Volkssolidarität Regionalverband Oberland e. V. in Gefell freuten trotzdem ihn entdeckt zu haben. Mit dem Fernglas auf Entdeckungstour gehen war Teil der Waldprojektwoche, die jedes Jahr in der Kita stattfindet.

Die Vorschulkinder gingen mehrere Tage täglich in den Wald an die Leitenteiche nach Tanna und erkunden dort die Natur. Vor Ort wurde auch gegessen und Mittagsruhe gehalten. Mit Schlafsäcken machten sich die Kinder ein kleines Lager auf der Wiese. Später wurden Hütten gebaut und das Material vorher selbst gesammelt. Dazwischen gabt es Wissenswertes vom Borkenkäfer und dem Wasserkreislauf. „Schon die Anfahrt in den Wald ist für die Kinder ein Highlight. Das übernimmt nämlich immer der Bauhof mit dem Mannschaftswagen der Feuerwehr“, sagt Kita-Leiterin Franziska Dreher.

Die jüngeren Kinder verbrachten die Projektwoche hauptsächlich auf dem Gelände der Kita und bekamen dort Besuch. Eine Jägerin zeigte Felle von Fuchs und Wildschwein und erklärte spielerisch die Baumarten. Außerdem wurde gezeigt, wie sich das Jagdhorn anhört und die Lockpfeife für Enten. Obendrein besuchten sie einen Garten, um mehr über Wildbienen zu lernen und ein Förster zeigte, was man mit einer Kettensäge Kreatives machen kann. Einen kleinen Ausflug in den Wald und auf die Wiese gab es natürlich auch. „Sich dort so frei zu entfalten und das Vorhandene nutzen, daran haben die Kinder besonderen Spaß“, sagt die Kita-Leiterin.

Kleine Hütten wurden aus Ästen und Zweigen gebaut. © Kita | Kita Gefell

An den Leitenteichen wurde Mittagsruhe gehalten. © Kita | Kita Gefell

