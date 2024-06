Neustadt/Gefell/Tanna/Schönbrunn. Veranstaltungstipps und Wissenswertes zum Wochenende

Deutsche Telekom verbessert Mobilfunkversorgung

Die Deutsche Telekom AG hat, wie sie mitteilt, die Mobilfunkversorgung im Saale-Orla-Kreis weiter verbessert. In den vergangenen zwei Monaten sei ein Standort neu gebaut und drei Stationen seien mit 5G erweitert worden. Dadurch erhöhe sich die Mobilfunk-Abdeckung in der Fläche und es stehe insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Die Verbesserungen würden insbesondere Nutzern in Gefell, Neustadt und Tanna zugutekommen. Von den Aufrüstungen würden zudem die Durchreisenden auf der Autobahn A9 und die Gäste der Bahn in den Zügen zwischen Triptis und Pößneck profitieren. Die Deutsche Telekom AG betreibe im Saale-Orla-Kreis jetzt 57 Standorte. Bis 2025 sollen weitere 21 Stationen hinzukommen, zusätzlich seien an dreizehn Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant.

Sommerfest in Schönbrunn

Zum Sommerfest rund um die Kirche in Schönbrunn wird für Sonntag, 16. Juni, eingeladen. Los geht es um 14 Uhr. Auf dem Programm stehen Basteln, Fußballspielen, Kinderschminken und verschiedene Mitmachangebote. Um 16.30 Uhr gibt es eine Vorstellung der Puppenspielerin Anna Fülle aus Weimar, die für Kinder und Erwachsene das Märchen „Schneeweißchen und Rosenrot“ aufführt.

Kindermusical in der Stadtkirche Neustadt

Etwa 35 Kinder und Jugendliche der Johann-Walter-Kurrende Kahla verbringen in diesen Tagen ein traditionelles Probenwochenende in Ranis-Ludwigshof. Die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen sechs und siebzehn Jahren unter der Leitung von Kantorin Ina Köllner studieren die Lieder und Texte der rührenden Geschichte der „Distelkinder“ von Henrike Thies-Gebauer ein. Es geht um sozial benachteiligte Mädchen und Jungen, die auf der Straße leben, ihr Schicksal in die Hand nehmen und für sich selbst und viele weitere Gleichaltrige eine hoffnungsvollere Zukunft schaffen. Es handele sich um eine Mutmachergeschichte beziehungsweise um ein Musical „voller kraftvollen und auch sanften Melodien“, welches am Sonntag, 16. Juni, um 15 Uhr in der Stadtkirche St. Johannis in Neustadt zu erleben ist.

