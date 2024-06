Moßbach/Krölpa/Oberpöllnitz. Vier Meldungen zum Morgen aus dem Saale-Orla-Kreis

Planenschlitzer machen 20.000 Euro Beute

Bei einem auf der Landesstraße L1077 abgestellten Lkw wurde am frühen Morgen des 10. Juni die Plane aufgeschlitzt. Das teilte jetzt die Landespolizeiinspektion Saalfeld in einem Zeugensuchaufruf. „Aufgrund eines Defekts hatte der Fahrer seinen Lkw im Bereich Moßbach nahe der Autobahnauffahrt, Richtungsfahrbahn München, am Straßenrand abgestellt“, teilen die Ermittler mit. Sie gehen davon aus, dass die noch unbekannten Planenschlitzer zwischen 2 bis 4 Uhr morgens zuschlugen und hierbei „zahlreiche Koffer, Tabakwaren, Kosmetikartikel sowie Alkoholika“ von der Ladefläche des Warentransporters stahlen. Der Beuteschaden wird vorläufig auf 20.000 Euro geschätzt. Eventuelle Zeugen sind in der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz, Telefon 03663/4310, willkommen. red

Abend für Hansgeorg Stengel im Rundschloss

Der „schärfste Hund des Ostens“ steht im Mittelpunkt eines Themenabends im Rundschloss Oberpöllnitz. So bezeichnet eine Ankündigung den Autor Hansgeorg Stengel. Am 28. Juni um 17 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr) beginnt die Veranstaltung, bei dem Bea Müller einen Mix aus Lesung, Plaudereien und Szenen präsentiert. Müller verspricht, die Stengel-Lesung werde „duften, blühen und wuchern“. Ihre Kontakte zu Zeitzeugen und Familienangehörigen, so die gastgebenden Rundschlossfreunde, ermöglichten es, die eine oder andere offene Frage im lockeren Plausch mit dem Publikum zu klären. Vorverkaufskarten sind im Triptiser Reisebüro und online unter www.eventfrog.de erhältlich. red

Fettnäppchen-Vorstellung gratis in Krölpa

Das Geraer Kabarett Fettnäppchen ist am Montag, 17. Juni, in einer kostenlosen Nachmittagsvorstellung im Barocksaal des Krölpaer Schlosses zu erleben. Beginn ist 14.30 Uhr. Die Unterhaltungskünstler Eva-Maria Fastenau und Michael Seeboth gastieren mit ihrem Programm „Da muss doch was zu lachen sein!“, und zwar auf Einladung des regionalen Agathe-Projektes im Rahmen einer bundesweiten Aktionswoche „Gemeinsam aus der Einsamkeit“. mc

Besonderer Freiluftgottesdienst in Oelsen

Zu einem Freiluftgottesdienst lädt Pfarrerin Ursula Wolf am Sonntag, 23. Juni, nach Oelsen ein. In dem Krölpaer Ortsteil steht ab 10 Uhr unter Linde am Dorfplatz nicht nur eine Andacht an, es wird auch eine Kriminalgeschichte zu Gehör gebracht. Mehr werde vorher nicht verraten, so die Pastorin. Zugunsten dieses etwas anderen Gottesdienstes entfällt jener, der für den 22. Juni in Gräfendorf angekündigt wurde. mc

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis