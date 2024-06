Pößneck. Welche Musikerlegenden in die Stadt kommen und wer „Pößneck unter Strom“ setzen will

Das Pößnecker Stadtfest will auch in diesem Jahr beziehungsweise vom 6. bis 8. September mit einer Mischung eintrittsfreier und eintrittspflichtiger Konzerte Tausende in die Pößnecker Stadtmitte locken. Der einstündige Gratis-Auftritt von Schlager-Veteran Frank Schöbel im Sonntagnachmittagsprogramm hat sich bereits mitteldeutschlandweit herumgesprochen, längst zum Stadtfest-Inventar gehört am Samstagnachmittag die Show des Talentwettbewerbes „Herzklopfen kostenlos“ und für die beiden Abendveranstaltungen wurde heute, 15. Juni, der Kartenvorverkauf gestartet.

Stolz ist man im städtischen Kulturamt darauf, dass man Silly für das Samstagabendkonzert gewinnen konnte. Die 1978 gegründete Band, die die rockmusikalische Geschichte der DDR mitgeprägt und sich immer wieder neu erfunden hat, steht am 7. September ab 20 Uhr auf der Marktbühne, und zwar mit einem Programm, welchem das Motto „Immer für eine Überraschung gut“ gegeben wurde. Klassiker und neuere Titel interpretieren der ehemalige City-Frontmann Toni Krahl und die Liedermacherin Julia „Jule“ Neigel. „Wir sind gespannt und blicken voller Vorfreude auf dieses besondere Konzert, das von der Kreissparkasse Saale-Orla präsentiert wird“, teilt die Stadt Pößneck mit.

50 Prozent Eintritt mit dem Kombi-Ticket sparen

Am Freitag, 6. September, ab 20 Uhr wird’s mit einem Doppelkonzert laut im Pößnecker Stadtkern. Zum einen stellen AC/CZ aus der Tschechischen Republik, eine der gefragtesten AC/DC-Tribute-Bands in Ost- und Mitteleuropa, „Pößneck unter Strom“, so die städtische Verwaltung in ihrem Ausblick. Versprochen werden „präzise Interpretation der größten AC/DC-Titel“ beziehungsweise eine „tolle Show“ mit originalgerechten Kostümen und einer mächtigen „Hells bells“-Glocke. Zum andere stürmt die italienische Metallica-Tribute-Band SAD die Marktbühne. „Sound, Show und Erscheinungsbild sind dem Original zum Verwechseln ähnlich“, heißt es zu dieser 2004 gegründeten Gruppe, die Metallica schon auf unzähligen europäischen Bühnen zelebriert habe.

Die Männer der AC/DC-Tribute-Band AC/CZ. © OTZ | Agentur Grenzgänger

Tickets für die beiden Konzertabende gibt es in der Stadtinformation Pößneck, aber auch in der Tourist-Info Neustadt. Die Veranstaltungen können einzeln gebucht werden, aber auch mit einem Kombi-Ticket für beide Tage, das nur halb so teuer ist wie die beiden Eintritte an der Abendkasse.

