Knau. Gemeinschaft und Kreativität: Knauer Kinderkirche schließt das Jahr mit selbstgebundenen Bibeln ab.

In diesem Jahr stand die Kinderkirche im Pfarrbereich Knau unter dem besonderen Motto „Unser Bibelschatz“. Über das ganze Jahre treffen sich jeden Mittwoch fast 50 Kinder, um sich miteinander mit biblischen Themen zu beschäftigen. In den vergangenen Wochen haben sie mit viel Freude, Spaß und Liebe ihre eigene Kinderbibel gestaltet, die sie am vergangenen Mittwoch zum Abschlussfest mit Eltern, Großeltern und Freunden im Pfarrgarten Knau als richtiges Buch gebunden aus einer Schatzkiste erhielten. Stolz hielten die Kinder ihre Bibeln in den Händen. Zu einer kleinen Andacht spielten die Kinder den biblischen Psalm 23. Es wurde gemeinsam gesungen und bei schönen Gesprächen der Nachmittag mit Leckereien aus dem Backofen beendet.

red