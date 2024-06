Schleiz. SOK-Landrat Christian Herrgott zum stellvertretenden Präsidenten der Euregio Egrensis gewählt

Zur Präsidiumssitzung mit anschließender Mitgliederversammlung in Eibenstock wählte die EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Sachsen/Thüringen einen neuen Vorstand. Als Präsident wurde Landrat Thomas Hennig (Vogtlandkreis) bestätigt. Als neuer Stellvertreter wurde Landrat Christian Herrgott (Saale-Orla-Kreis) gewählt. Oberbürgermeister Steffen Zenner (Plauen) wurde als weiterer Stellvertreter bestätigt, er übt dieses Amt bereits seit 2022 aus. In der Sitzung wurde über den erfolgreichen Abschluss des Euregio Egrensis Kleinprojektefonds 2016-2022 berichtet. Dadurch konnten in der Grenzregion 230 Kleinprojekte mit insgesamt 2,1 Mio. EUR gefördert werden.

Der Ausschuss gab grünes Licht für neun weitere Projekte aus dem Interreg-Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Tschechien - Sachsen 2021-2027 in der Höhe von 74.000 Euro. Bei den bewilligten Projekten handelt es sich um Kindergartenprojekte, Zusammenarbeit der Fußballvereine, tschechisch-deutsche Wanderungen im Grenzgebiet, gemeinsame Chorproben, Zusammenarbeit der Grundschulen und Gemeinden. Weiterhin haben 30 Teilnehmer eines Projektes die Möglichkeit, einen Blick in die böhmischen und sächsischen Kochtöpfe zu werfen und gemeinsam zu kochen. Ein weiteres wichtiges Projekt fördert die Zusammenarbeit von Polizeiexperten in unserer Grenzregion. Für grenzüberschreitende Kooperationsprojekte stehen derzeit über 2,9 Millionen Euro zur Verfügung.

