Schleiz. Stephanie Rössel findet, dass die Polizei noch viel mehr als nur, aber natürlich auch, moderne Schreibtischplätze benötigt

Die Redner bei der Grundsteinlegung zum Neubau der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz sprachen am Montag alle davon, dass das neue Gebäude eine Wertschätzung sei und man nicht an Sicherheit sparen dürfe. Der Grundgedanke ist durchaus richtig. Die Beamtinnen und Beamten brauchen ordentliche Arbeitsplätze.

Mehr jedoch noch als einen modernen Schreibtisch, braucht die Polizei eine Politik, die den Rücken stärkt. Die Polizeiinspektion ist nicht der gefährliche Ort. Brenzlig wird es eher draußen im Dienst, auf der Straße. Dort braucht es gute, hochwertige und funktionale Kleidung sowie entsprechende Einsatzmittel.

Der Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Alle wichtigen Informationen aus dem Saale-Orla-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Außerdem sollte es möglich sein, dass bei Handlungsbedarf auch mal durchgegriffen werden kann, ohne dass Rüge vom Dienstherrn droht oder ein Aufschrei durch die Bevölkerung geht, weil ein Bürger mal auf dem Boden fixiert wurde. Dass dieser vorher möglicherweise maßlos provoziert hat, wird nämlich dabei gerne weggelassen. Die Polizei setzt Recht und Gesetz durch und sitzt am längeren Hebel. Also bitte mehr Respekt und niemals vergessen, dass das alles Menschen mit Familie zu Hause sind.

Stephanie Rössel, Redakteurin im Saale-Orla-Kreis © Schleiz | Schleiz

Auch interessant

Lokales Sicherheitsinvestition: 13 Millionen für neue Polizeiinspektion Saale-Orla Von Stephanie Rössel

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis