Pößneck. Der frühere Vize-Landesjugendfeuerwehrwart und Kreisjugendfeuerwehrwart Michael Henkel aus Pößneck hatte sich um den deutsch-polnischen Jugendaustausch verdient gemacht

Das Kinderfest, das am Wochenende im Rahmen des Tages der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Pößneck stattfand, stand ganz im Zeichen des Gedenkens an den früheren Vize-Landesjugendfeuerwehrwart und Kreisjugendfeuerwehrwart Michael Henkel. Der Kamerad erlag 2022 einer kurzen schweren Krankheit im Alter von nur 63 Jahren.

Bereits am Samstag hatten Kameraden der Feuerwehr aus Pößnecks polnischer Partnerstadt Bytom na Odrzanski dem verstorbenen Freund Michael Henkel die letzte Ehre erwiesen. Aufgrund von Corona-Nachwirkungen und anderer Umstände war eine Teilnahme der polnischen Feuerwehrleuten an der Trauerfeier Henkels 2022 nicht möglich gewesen. Michael Henkel hatte sich unter anderem um den deutsch-polnischen Jugendaustausch und die internationale Zusammenarbeit mit der Feuerwehr in Bytom verdient gemacht. Den polnischen Brandschützern war er ein guter Freund geworden.

Gemeinsam mit Jacek Sauter, dem Bürgermeister der polnischen Partnerstadt, besuchte die Delegation Henkels Grab auf dem Friedhof in Öpitz. Sie stellten ein Grablicht auf und gedachten des Kameraden mit einer Schweigeminute. Von Sven Wetzel, dem neuen Jugendfeuerwehrwart aus Pößneck, war zu erfahren, dass die Pößnecker Kameraden das Grab neu bepflanzt haben und sich um die Pflege kümmern.

