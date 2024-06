Neustadt/Schleiz. Zwei mit Messern bewaffnete Männer sind im Saale-Orla-Kreis umhergelaufen. Ein Passant wurde verletzt. Zeugen alarmierten die Polizei.

Am Samstagabend ist es im Saale-Orla-Kreis zu zwei Polizeieinsätzen gekommen, nachdem unabhängig voneinander zwei Männer mit Messern bewaffnet unterwegs waren. Zunächst meldeten Anwohner aus Neustadt an der Orla kurz vor 21 Uhr, dass im Bereich der Thomas-Müntzer-Straße ein Mann mit einem Messer umherlaufen soll. Beim Versuch, diesem das Messer abzunehmen, wurde laut Polizei ein Passant leicht verletzt. Der namentlich bekannte Tatverdächtige sei anschließend geflüchtet. Trotz sofort eingeleiteter, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen konnte er am Abend nicht aufgegriffen werden. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an, dazu werden auch weiterhin Zeugen befragt.

Der Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Alle wichtigen Informationen aus dem Saale-Orla-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Knapp zwei Stunden später kam es gegen 23 Uhr dann auch in Schleiz auf dem Neumarkt zu einem ähnlichen Vorfall. Wie die Polizei berichtet, lief hier ein hinreichend polizeibekannter 39-Jähriger mit einem Küchenmesser umher, sodass Passanten die Einsatzkräfte riefen. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später angetroffen und das Messer sichergestellt werden. Der 39-Jährige war erheblich alkoholisiert. In beiden Fällen ermittelt die Schleizer Polizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red