Heberndorf. Die Fahrt eines Betrunkenen hat ein abruptes Ende gefunden und es kam zu Auseinandersetzungen mit Anwohnern. Zudem wurde in ein Freibad eingebrochen. Meldungen der Polizei für den Saale-Orla-Kreis:

Am Samstagabend hat ein alkoholisierter Autofahrer in Saale-Orla-Kreis einen Unfall verursacht. Laut Polizei meldeten Zeugen, dass der Mann gegen 22.30 Uhr durch Heberndorf gefahren war. Dort kam er in einer Kurve von der Straße ab und stieß mit einer Mauer zusammen. Anschließend kam es zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen Anwohnern sowie dem offensichtlich alkoholisierten 48-Jährigen.

Während des Polizeieinsatzes ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Nach einer Blutprobenentnahme im Krankenhaus wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt sowie eine Strafanzeige erstattet.

Einbruch in Freibad

In der Nacht von Sonntag zu Montag sind Unbekannte ins Pößnecker Freibad eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, kletterten die Einbrecher über den Zaun, brachen unter anderem eine Containertür sowie eine Tür ins Hauptgebäude auf. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten.

Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden durch die Gewaltanwendung an den Türen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang zwischen 2 Uhr bis gegen 4 Uhr Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Schleiz zu wenden.

