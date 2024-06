Schleiz/Krölpa/Bad Lobenstein. Drei Meldungen für Frühaufsteher aus dem Saale-Orla-Kreis

Wanderung für Frauen und Kinder bei Krölpa

Das regionale Bündnis „Dorfliebe für alle!“ lädt am Samstag, 22. Juni, zu einer Wanderung für Frauen und Kinder nach Krölpa ein. Beginn ist um 11 Uhr. „Gemeinsam mit Frauen, Müttern und Kindern wollen wir unsere Umgebung erkunden und die Zeit gemeinsam genießen, bei Bewegung und ehrlichen Unterhaltungen“, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung. „Wir wollen Kraft aus der Natur schöpfen, uns kennenlernen, neu verwurzeln oder von anderen Heimaten hören. Dabei soll Platz sein für Sorgen, Ängste und Gedanken und ein gegenseitiges Bilden und Erfahren entstehen“ so Lena Grundmann, Sprecherin des Bündnisses. Das Angebot ist kostenfrei. Interessierte werden bei der An- und Abreise unterstützt, heißt es weiter. Eine Sammelabholung kann organisiert und Fahrtkosten können übernommen werden. Nähere Informationen und den genauen Treffpunkt gibt es unter Telefon 0157/36702933 oder kann per Mail an wandern-mit-dorfliebe@riseup.net erfragt werden. Bis Oktober sollen monatlich weitere Wanderungen angeboten werden.

Sommerferien in der Ardesia-Therme Bad Lobenstein

Mit dem Schulferienbeginn in Thüringen und Sachsen legt die Ardesia-Therme Bad Lobenstein einen Sommer-Spezialtarif „Drei Stunden zahlen und den ganzen Tag bleiben!“ auf. Hiermit können die Gäste bis zu 27 Prozent des normalen Eintritts sparen, so der Geschäftsführer Thomas Knorr. Der Spartarif ist gültig vom 20. Juni bis 31. August. Am 25. Juni ab 15 Uhr ist Kindersauna-Nachmittag im Thermalbad. Und ein Piratenfest wird für den 4. Juli von 14 bis 17 Uhr angekündigt.

Thomas Knorr, Geschäftsführer der Kurgesellschaft Bad Lobenstein, empfiehlt den Sommer-Spezialtarif der Ardesia-Therme. © OTZ | Peter Hagen

Orgelkonzert mit Frauenkirchenkantor Matthias Grünert auf Schloss Burgk

Schloss Burgk ist wieder Teil einer Orgel-Fahrt von Frauenkirchenkantor Matthias Grünert aus Dresden. Zum Abschluss seiner diesjährigen Sommersonnenwend-Tour lässt er am Sonntag, 23. Juni, die beiden Orgeln im Museum Schloss Burgk erklingen. Die 1743 feierlich geweihte Silbermann-Orgel gehört heute zu den bedeutendsten und wertvollsten Musikinstrumenten Mitteldeutschlands. Beim Konzert mit Matthias Grünert erklingt ebenso das Orgelpositiv von Johann Tobias Hübe im Rittersaal, das aus dem Jahr 1722 stammt und damit noch über 20 Jahre älter ist als die Orgel in der Schlosskapelle. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, Spenden sind willkommen.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis