Pößneck/Neustadt. Veranstaltungs- und Sommerferientipps für die ganze Familie

Sommerkurse im Kulturkonsum Hütten

Der Kulturkonsum Hütten lädt am Donnerstag, 21. Juni, ab 15 Uhr zu einem Nähcafe für Anfänger und auch Fortgeschrittene ein. Gemeinsam soll unter anderem an „japanischen Beuteln“ und Sommerkissen gearbeitet werden. Vom 24. bis 27. Juni werden frei nach dem Stil des gleichnamigen Künstlers Hundertwasser-Tage zelebriert. Kinder und Erwachsene werden staunen, „was man mit Farben so alles machen kann“, so die Einladung zu dieser Aktionswoche. Vom 1. bis 3. Juli kann man frei nach dem Motto „Sommer-Sonne-Nähmaschine“ den Nähführerschein im Kulturkonsum machen. Auch in diesem Projekt sind sowohl Kinder und Jugendliche, als auch Erwachsene willkommen. Nähere Informationen finden sich unter www.kultur-konsum.de, wo man sich auch anmelden kann.

Sonntagsstreifzug für Kinder in Pößneck

Zum nächsten Pößnecker Sonntagsstreifzug wird am 23. Juni eingeladen. Dieser ist Kindern gewidmet, die mit ihren Eltern oder Großeltern etwa in den Bauch des langen Weißen in Pößneck schauen dürfen und erfahren werden, welchen Ursprung rätselhafte Zeichen an einer Wand der Stadtkirche haben. Die Entdeckungsreise beginnt um 13.30 Uhr auf dem Marktplatz. Kinder unter sechs Jahren können kostenfrei mitlaufen. Vorverkaufskarten gibt es in der Stadtinformation

Schwarze Kunst in Neustadt

In der historischen Schaudruckerei des Neustädter Museums für Stadtgeschichte mit Drucktechnik und Gerätschaften aus der Zeit von 1870 bis 1950 ist am Donnerstag, 20. Juni, wieder Betrieb. Interessierte aller Generationen sind in der Zeit zwischen 14 bis 16.30 Uhr willkommen. Jünger der schwarzen Kunst werden wie immer leidenschaftlich ihr altes Handwerk vorstellen. „Schauen Sie ihnen über die Schulter und erleben Sie die Schriftsetzer, die Drucker, den Buchbinder und die Chemigrafin in Aktion“, heißt es in der Einladung der Stadt Neustadt zu dieser Veranstaltung. Weil der Platz begrenzt ist, wird um eine Voranmeldung in der Neustädter Tourist-Information unter Telefon 036481/852222 oder per E-Mail an touristinfo@neustadtanderorla.de gebeten.

