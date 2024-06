Neustadt/Remptendorf/Rosenthal am Rennsteig. „Neustadt tafelt“, Wanderung zum „Grünen Esel“ und andere Veranstaltungstipps

„Neustadt tafelt“ am Freitag

Seit einigen Jahren wird in Neustadt aus Anlass des Sommerferienbeginns zu einem öffentlichen abendlichen Picknick für Jung und Alt und die ganze Familie eingeladen. „Neustadt tafelt“ heißt das Format und am Freitag, 21. Juni, ist es wieder soweit. Zu „Musik, Essen, Trinken, Tanzen“, so die Einladung wird ab 18 Uhr in die Ernst-Thälmann-Straße auf die Wiese (Volkshauspark) in Höhe der Stadtwerke eingeladen. Es spielt die Band Cigarette Five. Der Eintritt ist frei.

Dresden-Vortrag in Liebengrün

Am Donnerstag, 20. Juni, beginnt in der Otto-Melle-Kapelle in Liebengrün eine Reihe mit Lese- und Bilderabenden. Beginn ist um 19 Uhr. Zu Gast ist Jürgen Hahn aus Bad Lobenstein. In seinem Bildervortrag spricht er über „Dresden, einzigartig und wunderschön“, so das Leitmotiv des kulturellen Abends. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Veranstalter ist die Evangelisch-methodistische Kirche.

Wanderung zum „Grünen Esel“

Für Sonnabend, 22. Juni, lädt die Ortsgruppe Blankenberg des Frankenwaldvereines zu einer Wanderung zum „Grünen Esel ein. Nach der Wanderung ist eine Einkehr im „Reiterhof“ vorgesehen. Treffpunkt zur Abfahrt ist am Sonnabend um 13 Uhr an der Schautafel des Vereines in Blankenberg

Busrundfahrt durch die Gemeinde Rosenthal am Rennsteig

Am Freitag, 21. Juni, werden Senioren und weitere Interessierte zu einer Busrundfahrt durch alle Ortsteile der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig eingeladen. Beginn ist 13 Uhr an der Bushaltestelle Neundorf. Dann geht die Fahrt mit der Kombis nach Schlegel, Seibis, Kießling, Harra, Blankenstein, Blankenberg, Pottiga und Birkenhügel. Wer will, kann sich an Übungen zum sicheren Ein- und Aussteigen mit Rollator, Stock oder Rollstuhl beteiligen. Es wird um eine Anmeldung bei Ute Grüner, Ansprechpartnerin des Agathe-Projektes in Rosenthal am Rennsteig, unter der Mobilfunknummer 0151/20380240 gebeten.

