Schleiz. Konstituierende Sitzung im Saale-Orla-Kreis: Katrin Gersdorf (CDU) als erste Beigeordnete gewählt.

Zur konstituierenden Kreistagssitzung war es am Mittwochnachmittag im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises in Schleiz für die eine oder den anderen das erste Mal, dass die Hand zu einem Beschluss gehoben werden sollte. Ein wenig aufregend war es, für die neuen Mitglieder schon, denn zu den ersten Tätigkeiten gehörte auch die Wahl der Beigeordneten des Landrates. Als erste Beigeordnete wurde Katrin Gersdorf (CDU), gewählt. Zweiter Beigeordneter ist nun Johannes Linke (AfD) sowie als Dritte im Bunde Alex Neumüller (CDU). Die ersten Ausschüsse wurden bereits besetzt. Alles Weitere wird in der nächsten Sitzung im September beschlossen.

