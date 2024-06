Pößneck/Wernburg/Neustadt. Veranstaltungstipps für Feierwillige, aber auch für Genießer der Natur

Großer Straßenmusikfreitag in Pößneck

Zur lokalen Ausgabe des weltweiten Straßenmusikfestivals Fête de la Musique mit Bowle-Meile wird am Freitag, 21. Juni, ab 16 Uhr in die Pößnecker Innenstadt eingeladen. Zum längsten Tag des Jahres gibt es im Stadtkern reichlich und abwechslungsreich was auf die Ohren. Gespielt wird open air bis 20 Uhr vor dem Café Setzkasten, dem Stadttor, der Kulturstube, Vaters Gaststätte, dem Reisebüro Traeger, dem Bistro am Markt, auf dem Marktplatz sowie im Café Dittmann, wo um 20 Uhr im Übrigen die Gewinner der Aktion Heimatshoppen ausgelost werden. Der Eintritt ist frei und zur Feier des Tages singen und spielen die Gruppen, Bands, Chöre und Solisten eintrittsfrei.

Traditionelles Sonnenwendfeuer in Wernburg

Zum diesjährigen Sonnwendfeuer wird am Samstag, 22. Juni, nach Wernburg eingeladen. Beginn auf der Festwiese in der Oberen Gasse ist um 17 Uhr. Den kleinen Gästen wird unter anderem eine Feuerwehr-Hüpfburg versprochen und zur Live-Mugge werden die D-Mützen XL präsentiert. Das Feuer selbst wird um 21 Uhr durch die Jugendfeuerwehr entfacht. Veranstalter sind die Ehrenamtlichen von der Freiwilligen Feuerwehr Wernburg.

Hinter dem Schloss Arnshaugk verbirgt sich eine besondere Gärtnerei. © Stephanie Rössel | Stephanie Rössel

Seminar zum nachhaltigen Gärtnern in Neustadt-Arnshaugk

„Permakultur im Kleingarten“ lautet das Motto eines Ganztagesseminars, zu welchem am 13. Juli nach Neustadt ins Schloss Arnshaugk eingeladen wird. Beginn an dem Samstag ist 10 Uhr, Ende um 16 Uhr. Den kostenfreien Kurs leitet Katrin Albert. Bei Permakultur handele es sich um „Gestaltungsprinzipien für zukunftsfähige Lebensweisen in allen Bereichen des menschlichen Agierens“, heißt es vorab von der veranstaltenden Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises. Ein wichtiger Bereich sei hierbei „eine nachhaltige und naturnahe Methode der Gartenbewirtschaftung, die ursprünglich als Alternative zur industriellen Landwirtschaft entwickelt wurde“, die sich mit dem Lehrsatz „Mit der Natur statt gegen die Natur“ zusammenfassen lässt. Der Garten in Arnshaugk werde seit nunmehr fünf Jahren in Permakultur bewirtschaftet wird.

