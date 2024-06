Dobareuth. Erdbeeren komplett genießen – von Blättern bis Blüten alles essbar. Aber Vorsicht!

Nur ganz wenige Menschen können ihnen widerstehen, mögen sie nicht oder sind allergisch. Alle anderen können kaum genug von den süßen, roten Früchten bekommen. Es ist Erdbeerzeit! Und natürlich kann man die Beere, die aus botanischer Sicht gar nicht zu Beeren gehört, sondern zu den sogenannten Sammelnussfrüchten, überall kaufen.

Selber pflücken macht aber noch mehr Spaß. Und wer keine Pflanzen im eigenen Garten hat, kann sich dafür auf den Weg zum Erdbeerfeld machen. In Dobareuth, bei Gefell, können dienstags bis sonntags über mehrere Stunden Früchte in den Korb gepackt werden, so viel man möchte. Für die Torte, zum Eis oder einfach zum Naschen zwischendurch, sind täglich viele Menschen zur Ernte für den Eigenbedarf auf dem Feld. Das Wetter sei gerade gut, die Erdbeeren reifen in großer Menge.

Wer sich schon immer gefragt hat, ob man die Blätter mitessen kann, sollte wissen, dass sowohl die Blätter, die Kelchblätter und sogar die Blüten genießbar sind. Sie enthalten Vitamin C und lassen sich sogar in Salaten oder als Tee verwenden. Wer aber das Grün zwischen den Zähnen nicht mag, kann den Stielansatz natürlich auch einfach entfernen. Vorsicht aber, denn frisch geerntete Erdbeeren sind druckempfindlich, verderben schnell und verlieren innerhalb von Stunden bereits Aroma. Ungewaschen und dunkel können sie ein bis zwei Tage gelagert werden.

