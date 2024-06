Saale-Orla-Kreis. Bei einem Zusammenstoß mit einem Mopedfahrer ist eine Frau schwer verletzt worden. Diese und weitere Meldungen der Polizei für den Saale-Orla-Kreis:

Eine 67-Jährige ist am Dienstagabend bei einem Unfall in Schleiz schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mopedfahrer und der Fußgängerin gekommen.

Die 67-Jährige überquerte demnach die Geraer Straße, als ein 15-Jähriger mit seinem Moped von der Schmiedestraße um eine Rechtskurve über die Kreuzung am Nikolaiplatz gefahren kam. Der junge Fahrer bemerkte die Fußgängerin offensichtlich nicht rechtzeitig und stieß mit ihr zusammen, sodass die Frau stürzte. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch der Mopedfahrer kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Fahrradfahrer stößt mit Transporter zusammen

Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter in Saalburg-Ebersdorf verletzt worden. Laut Polizei fuhr der 14-Jährige die Postgasse in Richtung Hauptstraße, als er vermutlich aufgrund technischer Probleme an seinem Fahrrad während einer Gefälle-Fahrt nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Er stieß daraufhin auf der Hauptstraße mit einem Transporter zusammen. Am Fahrzeug sowie dem Fahrrad entstand Sachschaden, der 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bereits am Samstag (15.06.2024) kam es auf einem Parkplatz in der Jüdeweiner Straße in Pößneck zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Angaben zufolge zwischen 15.30 Uhr bis 15.45 Uhr, wahrscheinlich beim Ausparken, ein auf dem Norma-Parkplatz abgestelltes Fahrzeug. Der graue Mercedes Vito wies zwei Eindellungen an der Beifahrerseite auf. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Es werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0154377 entgegen.

