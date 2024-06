Saale-Orla-Kreis. Speis und Trank, Märchenerzählung und Sonnwendfeuer

1. „Neustadt tafelt“

Zum großen öffentlichen Picknick lädt am Freitag, 21. Juni, die Stadt Neustadt ein. „Neustadt tafelt“ heißt die seit einigen Jahren zum Sommerferienbeginn stattfindende Veranstaltung für die ganze Familie. Los geht es ab 18 Uhr auf der Ernst-Thälmann-Straße und auf der Wiese vom Volkshauspark in Höhe der Stadtwerke. Es spielt die Band Cigarette Five. Der Eintritt ist frei. Besuchern wird empfohlen, neben Speis und Trank auch Sitzgelegenheiten wie Picknickdecken mitzubringen.

2. Dorf- und Kinderfest Blintendorf

Das Dorf- und Kinderfest Blintendorf wird am Samstag, 22. Juni, an der Feuerwehr in Blintendorf gefeiert. Los geht es dort um 15 Uhr mit dem Fest vom Feuerwehr- und Kulturverein Blintendorf. Geboten werden Hüpfburg, Kinderschminken sowie Spiel- und Bastelspaß. Mit der Disco Galaxis wird zudem ab 21 Uhr zum Tanz im Saal geladen.

3. Sonnwendfeuer in Neundorf

In Neundorf bei Bad Lobenstein lädt die Feuerwehr zusammen mit dem Feuerwehrverein am Samstag, 22. Juni, zum Sonnwendfeuer am unteren Teich. Los geht es um 17.30 Uhr. „Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt“, werben die Veranstalter. Auch eine Cocktailbar wird eingerichtet sein. Neben dem geselligen Beisammensein bei Feuerschein wird zudem zu Schlauchbootfahrten auf dem Teich eingeladen. Sonnwendfeuer finden in mehreren Gemeinden des Saale-Orla-Kreises entfacht.

4. Sonntagsstreifzug für Kinder in Pößneck

Zum nächsten Pößnecker Sonntagsstreifzug wird am 23. Juni eingeladen. Dieser ist Kindern gewidmet, die mit ihren Eltern oder Großeltern etwa in den Bauch des langen Weißen in Pößneck schauen dürfen und erfahren werden, welchen Ursprung rätselhafte Zeichen an einer Wand der Stadtkirche haben. Die Entdeckungsreise beginnt um 13.30 Uhr auf dem Marktplatz.

5. Beginn der Märchen-Sonntage auf Schloss Burgk

Die beliebte Reihe der Märchen-Sonntage auf Schloss Burgk beginnt diesen Sonntag, 23. Juni. Den Auftakt gibt es am Sonntag um 11 Uhr mit dem Stück „Der Wolf und die sieben jungen Geißlein“ – frei nach den Gebrüdern Grimm mit dem Erfreulichen Theater Erfurt. Einlass ist ab 10.30 Uhr. Eine vorherige Anmeldung für die Veranstaltung ist erforderlich.

