Mittelpöllnitz. Ein Dorf im Saale-Orla-Kreis bereitet sich auf sein großes Fest vor. Das Programm bietet viele Höhepunkte, für junge und für ältere Gäste

Das Dorf ist bereit, die Feier kann kommen: In Mittelpöllnitz wurde dieser Tage wieder fleißig der Festplatz in Schuss gebracht. Am Freitag, 21. Juni, beginnt dort das nunmehr 56. Dorf- und Feuerwehrfest. Feuerwehrverein, Jugendverein und Heimatverein, insgesamt rund 70 aktive freiwillige Helferinnen und Helfer, haben zum Ferienbeginn ein pickepacke volles Wochenende auf die Beine gestellt – und hoffen nun auf zahlreiche Besucher aus Nah und Fern, wie Ortsbrandmeister Patrick Kirchner in seiner Vorschau betont.

Los geht‘s Freitag um 19 Uhr mit traditionellem Bierfassanstich und darauf folgender „Housemusik“ (ab 21 Uhr). Der Samstag steht ab 17 Uhr im Zeichen der Kinderdisko mit Party Paddy und Candy Bar, die zu ihrer Premiere im vergangenen Jahr bestens angenommen wurde. Diesmal, verrät Patrick Kirchner, werden vor Ort auch Tänze mit den Kindern einstudiert. Eltern und Ältere können ab 20 Uhr zum Sommernachtstanz das Tanzbein schwingen.

Kameraden aus Nah und Fern bieten Schauvorführungen

Der unangefochtene Höhepunkt des Mittelpöllnitzer Festes steigt schließlich am Sonntag (10 Uhr): Beim dritten Feuerwehr-Pumpentreffen wird historische Feuerwehrtechnik nicht nur mit Schauvorführungen präsentiert. Dafür reisen unter anderem Kameraden aus den benachbarten Triptis und Dreitzsch an, aber zum Beispiel auch Wehren aus Hermsdorf und Mühltroff. Am Sonntagnachmittag darf dann das Familienprogramm nicht fehlen.

