Schleiz/Neustadt. Nicht der Überfluss, sondern der Blick auf das Notwendige sollte zählen, sagt Lutz Kinmayer, Gemeindereferent der katholischen Kirche

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Drum nehm ich meinen Stock und Hut und tät das Reisen wählen.“ So hat es Matthias Claudius im 18. Jahrhundert geschrieben.

Für viele junge Menschen haben nun wieder die Sommerferien begonnen. Und viele von ihnen können ganz unterschiedlich neue Gegenden und Geschichten erleben. So auch 30 Kinder und Jugendliche mit ihren Begleitern der katholischen und evangelischen Gemeinden der Region. Für eine Woche werden sie sich auf Zeitreise begeben, in eine Zeit, in der sich Menschen mit dem Spruch „Pace e bene a te! - Frieden und gut zu dir!“ begrüßten.

Eine Nachbildung des berühmten Kreuzes des heiligen Franziskus ist in der Basilika Santa Chiara in Assis zu sehen. © Silvana Tismer (TA) | Silvana Tismer

Die Reise führt nach Assisi, der Geburtsstadt des heiligen Franziskus (1181/82–1226) und der heiligen Klara (1194–1253). Diese zwei Menschen stehen in den Tagen im Mittelpunkt. Täglich erfahren die jungen Menschen aus der Region neue Aspekte aus dem Leben der Heiligen und bringen diese mit ihrer Lebensrealität in Verbindung. Die Einfachheit und Klarheit von Klara und Franz sind beeindruckend und regen zur Nachahmung an.

Seit nunmehr 800 Jahren versuchen Menschen, sich dem schlichten Lebensstil des Franziskus anzunähern, und so zu leben, dass nicht Überfluss, sondern der Blick auf das Notwendige zählt. Franz orientierte sich an den Worten Jesu: „Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat; und wer Speise hat, tue ebenso.“ (Lukasevangelium 3, 11)

Ein Reisesegen für den Weg

So wünsche ich Ihnen, liebe Leser, eine Reisezeit, die mit Neugier und Geduld von Freude und Offenheit geprägt ist. Auch möchte ich Ihnen einen Reisesegen auf den Weg geben. Bevor sie ausbrechen, nehmen sie sich den Augenblick Zeit dafür.

Herr, in diesen Tagen schenkst du uns Freude. Wir sind von der Bürde der Arbeit entlastet. So können wir die Schönheit deiner Schöpfung erfahren und neue Kraft für den Alltag sammeln. Gewähre, dass wir die Zeit nützen und durch unsere Erlebnisse und Begegnungen bereichert werden. Schütze uns vor allen Gefahren des Leibes und der Seele und lass uns gesund und froh heimkehren. Amen. (Benediktionale Nr. 26, S. 135-140)

