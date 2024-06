Bad Lobenstein. Die Arbeiten sind so verschieden wie die Menschen verschiedener Generationen, von denen sie geschaffen wurden. Schauen Sie rein!

Vor gut einem Jahr ist das Christo-Atelier der Diakoniestiftung Weimar/Bad Lobenstein in das Zentrum von Bad Lobenstein gezogen und jetzt zeigt es im Neuen Schloss der Kurstadt eine Auswahl an Kunstwerken. Es sind Arbeiten, die so verschieden sind wie die Menschen, von denen sie geschaffen wurden. Denn das Atelier ist ein offenes Angebot für alle Generationen, die sich künstlerisch betätigen wollen. So können Frauen und Männer mit und ohne Behinderung kreativ mit Farbe, Ton, Holz oder Mosaiken arbeiten. Passend dazu wurde die Ausstellung „Mittendrin – Die Farben der Vielfalt entdecken“ genannt. Der Erste Beigeordnete Andree Burkhardt begrüßte zur Ausstellungseröffnung im Namen der Stadt, bevor Bionda Börner vom Kulturamt auf die Besonderheit der Ausstellung hinwies.

Bettina Schmidt, Geschäftsbereichsleiterin Eingliederungshilfen der Diakoniestiftung Weimar/Bad Lobenstein, ist froh, dass dieses Angebot in der Region etabliert werden konnte. Dafür brauchte es die passenden Räume, den Impuls vom Sozialpsychiatrischen Dienst des Schleizer Landratsamtes, den Künstler Puiu Ackermann-Rotaru und kunstinteressierte Menschen. Von der Idee bis zur Umsetzung war deshalb einige Zeit vergangenen. Doch jetzt zeigt sich, was Kunst kann: Menschen zusammen bringen, Werte schaffen, einen neuen Sinn im Leben ermöglichen.

Viele gut gelungene Arbeiten

Imka Otto vom Sozialpsychiatrischen Dienst war froh, die vielen gelungen Arbeiten zu sehen, denn zahlreiche Nutzer des Christo-Ateliers sind Menschen, die mit seelischen Erkrankungen kämpfen oder mit einer Behinderung leben. Diesen und allen anderen Menschen tut die Beschäftigung mit verschiedenen Materialien gut. Und wenn dann Werke wie in Bad Lobenstein entstehen, ist das ein doppelter Erfolg.

Die Arbeiten in der neuen Ausstellung sind so verschieden wie die Menschen verschiedener Generationen, von denen sie geschaffen wurden. © OTZ | Sandra Smailes

Die Gäste der Ausstellungseröffnung zeigten sich überrascht über die Vielfalt der Werke und kamen mit den Künstlern ins Gespräch. Auch einige Bilder von Kindern, die während einer Ferienfreizeit oder zu Workshops entstanden sind, wurden gezeigt. Zwischen den Zeichnungen sind einige Gemeinschaftsstücke und Bilder aus einem Kunstprojekt der Werkstätten Christopherushof in Altengesees ausgestellt.

„Im Christo-Atelier können Sie kreativ werden, mit Farbe experimentieren und Gemeinschaft erleben“, lädt Bettina Schmidt ein. „Menschen in jedem Alter mit und ohne Behinderung sind willkommen.“ Einen Einblick erlaubt die barrierefrei erreichbare Ausstellung im Neuen Schloss am Leonberger Platz in Bad Lobenstein bis zum 23. August. Geöffnet ist die Ausstellung dienstags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr.

