Pößneck/Schleiz/Bad Lobenstein. „Urlaub zu Hause“ für wenig Geld: Diese beiden Ticket-Varianten gibt es

Raus aus dem Schulalltag und rein ins Ferienabenteuer heißt es für Thüringer Kinder und Jugendliche bis zum 31. Juli 2024. Mehr als 40 Thüringer Verkehrsunternehmen bieten für Schülerinnen und Schüler wieder einen attraktives Sommerferien-Ticket an, mit dem die Kids sechs Wochen gut und günstig unterwegs sein können, teil der regionale Nahverkehrsbetrieb Kombus mit. „Urlaub zu Hause ist alles andere als langweilig – im Freistaat gibt es viele großartige Orte und spannende Ausflugsziele, die in den Sommerferien mit dem Schüler-Ferienticket Thüringen auch unabhängig von den Eltern erreichbar sind“, heißt es mit dem Verweis auf Schwimmbäder und Badeseen, Schlösser und Burgen, Zeltplätze und Kletterparks und vieles mehr.

Die Zeitkarte gibt es in zwei Varianten. Das Schüler-Ferienticket kostet einmalig 32 Euro und berechtigt zu beliebig vielen Fahrten in allen Bussen, Nahverkehrszügen (2. Klasse) und Straßenbahnen der beteiligten Verkehrsunternehmen. Mit dieser Ticketvariante könnten Kinder und Jugendliche „nahezu grenzenlos in ganz Thüringen unterwegs“ sein, so die Kombus.

Das Schüler-Ferienticket Mini für 16 Euro ermöglicht beliebig viele Fahrten bei den beteiligten Regionalbusunternehmen. Es gilt nicht in Nahverkehrszügen und Straßenbahnen.

In den Vorverkaufsstelle von FUNKE Thüringen erhältlich

Beide Tickets gelten während der Thüringer Sommerferien und sind bei den meisten beteiligten Verkehrsunternehmen sowie in den Vorverkaufsstellen des Ticket Shops Thüringen der FUNKE Thüringen Verlag GmbH erhältlich. Im Saale-Orla-Kreis gibt es die Karten in den Fahrzeugen sowie Servicecentern der Kombus in Pößneck, Schleiz und Bad Lobenstein.

Nutzen können die beiden Varianten des Schüler-Ferientickets alle Schüler bis einschließlich 20 Jahren. Maßgeblich ist das Alter am ersten Ferientag. Weitere Details zum Schüler-Ferienticket und Schüler-Ferienticket Mini sowie zu den beteiligten Verkehrsunternehmen sind unter www.sft-thueringen.de und www.facebook.com/schueler-ferienticket.thueringen abrufbar.

