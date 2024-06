Rosenthal am Rennsteig. Was in der Begegnungsstätte Pottiga auf den Tisch kam, wer der bekannte Chefkoch war und wo das nächste Treffen dieser Art stattfindet

„Sehr gut gegessen!“ „Sehr gut unterhalten gewesen!“ Mit diesen und ähnlichen Einschätzungen resümierten fast 30 ältere Damen und ein Herr ein gemeinsames Erlebnis. Sie haben dieser Tage das Angebot der Agathe-Fachfrau Ute Grüner angenommen und sich zum gemeinsamen Kochen und Essen in der Begegnungsstätte Pottiga getroffen.

In der bundesweiten Aktionswoche gegen Einsamkeit war das eines von drei Angeboten in der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig. Das Drei-Gänge-Menü wurde von Koch, Ernährungsberater und Sachbuchautor Harald Saul aus Sonneberg geplant. Er hatte die Zutaten beschafft, aber gemeinsam wurde das Essen vorbereitet und dann auch probiert. Die Kartoffel-Apfel-Suppe, Hackroulade und Erdbeer-Speise schmeckten dank der guten Gesellschaft am festlich geschmückten Tisch noch viel besser.

Kochbuchautor Harald Saul, die Erste Beigeordnete Katrin Gersdorf und die Agathe-Fachfrau Ute Grüner (von links). © OTZ | Sandra Smailes

Katrin Gersdorf (CDU), die Erste Beigeordnete des Landrates, war dabei, und auch ein Team des MDR-Fernsehens hat den Kochvormittag begleitet. Es gab Tipps für einfache, preiswerte, aber trotzdem gute Gerichte.

Zum nächsten gemeinsamen Kochen mit Rezepten gegen die Einsamkeit wird am Donnerstag, 27. Juni, nach Harra eingeladen. Das Agathe-Projekt lädt Interessierte konkret in das Altersgerechte Wohnen am Tivoli in Harra ein. Beginn ist um 10 Uhr. Es wird um Anmeldung bei Ute Grüner unter der Mobilfunknummer 0151/20380240 gebeten.

