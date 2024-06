Schleiz/Pößneck. Warum eine junge Pößneckerin Japanisch lernt

Die bisher jüngste Ausstellerin im Foyer des Landratsamtes in Schleiz ist Alexis Glaser. „Die 16-Jährige ist begeistert von der japanischen und koreanischen Kultur, schaut gern Animes, die asiatischen Trickfilmserien und besonders haben es ihr Mangas angetan“, teilt die Kreisverwaltung in ihrer Einladung zur Ausstellungseröffnung mit, zu welcher es am Montag, 24. Juni, um 13 Uhr kommen wird. Manga ist der japanische Begriff für Comics, also für in Bildfolgen erzählte Geschichten.

Die Ausstellung trägt den Titel „Ray’s Mangas“. Mit „Ray“ signiert Alexis Glaser ihre Bilder. Präsentiert werden zwölf Zeichnungen und Aquarelle, die in den letzten Monaten entstanden sind.

Es sei in der Zeit der Lockdowns während der Corona-Pandemie gewesen, als die Pößnecker Schülerin das Zeichnen und Malen für sich entdeckt habe. „Anfangs war es ein Zeitvertreib, aber schon bald malte sie voller Leidenschaft, vorwiegend mit Wasserfarben, aber auch in verschiedenen anderen Techniken“, teilt die Kreisverwaltung vorab mit. „Vor allem ließ sich von den asiatischen Trickfilmserien inspirieren, zeichnete aber auch eigene Charaktere.“

Ein Schüleraustauschjahr in Japan, das ist der Traum

Ein Austauschjahr als Schülerin in Japan zu verbringen – das sei der Traum von Alexis Glaser. Deshalb habe sie auch begonnen, die japanische Sprache zu lernen. Und auch ihr Kleidungsstil zeige ihre Begeisterung für die asiatische Mode.

Der Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Alle wichtigen Informationen aus dem Saale-Orla-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Eröffnung der Ausstellung steht Alexis Glaser Interessierten zu ihren Arbeiten Rede und Antwort. Die Ausstellung ist bis 6. September im Schleizer Landratsamt zu sehen und kann während der Öffnungszeiten besichtigt werden.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis