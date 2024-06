Neustadt/Saalburg-Ebersdorf/Pößeck. Veranstaltungstipps für die ganze Familie

Fischzug in der Neustädter „Bücherwaage“

Turnusmäßig am letzten Donnerstag des Monats öffnet am 27. Juni von 16 bis 18 Uhr die „Bücherwaage“ der Freunde der Stadtbibliothek Neustadt an der Orla. Im Laden in der Marktstraße 7 wird der in achtzehn Regalen ausgestellte Lesestoff gegen eine Spende von zwei Euro pro Kilogramm abgegeben. Einer Veröffentlichung des Fördervereines zufolge, gibt es auch dieses Mal einen Rabatt, und zwar wie folgt: „Wer mindestens ein Kilogramm Bücher kauft, erhält zwei zusätzliche Kilogramm Taschenbücher kostenlos. Wer also die großen Fische geangelt hat, darf sich auch an Sprotten und Sardinen bedienen.“ Petri Heil!

Nachtschwärmer in der Friesauer Gartenoase

„Nachtschwärmern auf der Spur“ lautet das Motto einer Veranstaltung, zu welcher am Freitag, 28. Juni, in die Friesauer Gartenoase eingeladen wird. Ab Eintritt der Dämmerung wird, mit einer Speziallampe ausgerüstet, die Welt nachtaktiver Insekten und Fledermäuse erkundet. „Beobachten und fotografieren Sie Falter, Käfer und Hautflügler aus nächster Nähe!“, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung. Naturführer Konrad Spindler steht den Interessierten in Friesau Nr. 70 bis gegen 1 Uhr zur Verfügung. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 036651/87167 oder unter www.friesauer-gartenoase.de im Internet.

Pößnecker Schaudruckerei am Sonntag geöffnet

In Pößneck ist am Sonntag, 30. Juni, die historische Schaudruckerei im Bilkenkeller wieder geöffnet. Gäste sind in der ehrenamtlich betreuten Dauer- und Mitmachausstellung für die ganze Familie in der Zeit zwischen 14 bis 17 Uhr willkommen. Eintrittskarten sind – auch sonntags – in der Stadtinformation, wenige Meter oberhalb des Bilkenkellers, erhältlich. Es laden die Stadt Pößneck und der Freundeskreis Druckindustrie um Wolfgang Lutz ein. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.hsd-poessneck.de im Internet oder in der Stadtinformation Pößneck, Telefon 03647/412295.

