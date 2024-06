Pößneck. Drei Comedy-Abende mit völlig unterschiedlichen Charakteren im Pößnecker Schützenhaus

Im Herbstprogramm des Pößnecker Schützenhauses finden sich vorläufig knapp zwanzig Veranstaltungen und darunter sind mehrere Comedy-Abende.

So wird am 14. September um 20 Uhr die mitteldeutsche Kabarettistin und Sängerin Katrin Weber wieder auf der Bühne stehen, dieses Mal mit ihrem Solo-Programm „Nicht zu fassen“. Das Publikum bekomme „all ihre Facetten und ihre wunderbare Wandlungsfähigkeit geboten, komödiantisch, musikalisch und zuweilen auch akrobatisch“, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung mit nur noch wenigen freien Plätzen.

Programmmacher versprechen dem Publikum eine „neue Erfahrung“

„Mo so Mo so“ lautet das Motto bei Gerd Dudenhöffer, der am 26. September um 20 Uhr wieder vor seinen Ostthüringer Fans steht. Der Saarländer spielt sowohl seinen Heinz Becker als auch seinen Gegenpart Hilde, und für das Publikum werde es „eine neue Erfahrung sein, beide Figuren so eng verwoben an einem Abend zu erleben“, so das Versprechen der Programmmacher.

Die drei Herren von Eure Mütter präsentieren am 16. November um 20 Uhr ihre Show „Fisch fromm Frisör“. Kein Thema sei dem Stuttgarter Komiker-Trio fremd, heißt es vorab, „sämtliche Phänomene des täglichen Lebens werden einen Abend lang kunstvoll aufgebockt“, so der Ausblick.

Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses.

mko