Pößneck/Schleiz/Bad Lobenstein. Welches weitere Dorffest seinen Schatten voraus wirft und wo sich der Familienforscher-Arbeitskreis Saale-Orla demnächst umsieht

„Alles steht Kopf“ in Schleiz

Im Neuen Kino im Schleizer AWZ wird vom 27. bis 3. Juli insgesamt dreizehn Mal der Kinder- und Familienfilm beziehungsweise die Animationskomödie „Alles steht Kopf – Teil 2“ (USA, 2024) vorgeführt. Es sei die „Fortsetzung des beliebten Pixar-Films über die Gefühle, die im Kopf auf die alltäglichen Probleme reagieren“, so die Vorschau. Als nächster „Besonderer Film am Mittwoch“ wird das ebenfalls frische mexikanische Drama „Radical – Eine Klasse für sich“ angekündigt, in dessen Mittelpunkt die Sechstklässler einer Mittelschule stehen, die in einem von Gewalt, Vernachlässigung und Korruption geprägten Umfeld aufwachsen. Den „Feel-Good-Film über einen Lehrer, der seine Schülerinnen und Schüler zum eigenständigen Lernen anregt“, so die Vorschau, kann man am 3. Juli ab 20 Uhr genießen.

Dorffest in Gössitz

In Gössitz wird am 13. und 14. Juli das diesjährige Dorffest gefeiert. Veranstalter ist der Feuerwehrverein Gössitz. Am Samstag, 13. Juli, wird ab 20 Uhr zum Tanz im Festzelt mit den Klostermännern eingeladen. Und am Sonntag, 14. Juli, steigt ab 14 Uhr ein buntes Treiben am Festzelt mit Hammelkegeln, Hüpfburg, Musik von Karli aus Ziegenrück und mehr.

Zwischen Archivregalen und Schlosspark

Am Sonnabend, 3. August, treffen sich Familienforschende im Comenius-Zentrum Ebersdorf, um den Ort näher kennenzulernen und sich über ihre gemeinsame Leidenschaft auszutauschen. Einblicke in das Archiv der Herrnhuter Brüdergemeinde, Besichtigungen der aktuellen Ausstellungen und eine Führung durch den Schlosspark stehen auf dem Programm, teilt Daniel Pfletscher vom veranstaltenden Arbeitskreis Saale-Orla als Regionalgruppe der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung (AMF) mit. Der gegenseitige Austausch über Forschungshilfen werde nicht zu kurz kommen. Nicht nur Mitglieder des Arbeitskreises, auch familien- und regionalgeschichtlich interessierte Gäste seien willkommen. Eine vorherige Anmeldung bis spätestens 21. Juli ist für die Teilnahme allerdings erforderlich, und zwar per E-Mail an ak-saaleorla@amf-verein.de oder unter der Mobilfunknummer 0174/3038529.

