Hirschberg. Fischerstechen und Volleyballturnier begeistern beim Hirschberger Badfest – Einnahmen unterstützen das Freibad.

Das Wetter sorgte in diesem Jahr nicht gerade für einen phänomenalen Saisonstart. Doch beim Badfest im Hirschberger Freibad hatte Petrus ein Einsehen. Zwar sei das Wasser noch etwas kühl gewesen, doch die Außentemperaturen passten und auch die Sonne ließ sich blicken.

Einige der Anwesenden kamen aber auch so ins Schwitzen. Sechs Mannschaften meldeten sich zum Fischerstechen an. Nach einer spannenden Vorrunde wurden per Los aus den noch übrigen Mannschaften zwei Gruppen gebildet. Die „Partyscheune 74 jung“ gewann gegen die „Purzelmäuse“, auf den dritten Platz schaffte es das Team vom „HFC Männerballett“. Sieben Mannschaften traten zur gleichen Zeit beim Volleyballturnier an. Das Team „Tanna Beach“ platzierte sich vor dem „Kessel Buntes“ und den „Netztestern“.

Der Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Alle wichtigen Informationen aus dem Saale-Orla-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Badfest sei ein voller Erfolg gewesen. Knapp 500 Gäste wurden an dem Wochenende Mitte Juni gezählt. Alle Einnahmen des Badfestes kommen dem Förderverein und damit direkt dem Freibad Hirschberg zu Gute.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis