Bad Elster. Welche Bühne, die mitten im Wald liegt, sich Paul Panzer und Michelle teilen.

„Moonlight Shadow“ und „Everytime we touch“ waren es am vergangenen Samstag, die das Publikum von den Sitzplätzen rissen. Genau wie Maggie Reilly das schaffte, wird das am kommenden Wochenende ganz sicher wieder passieren, denn erst wird am Freitagabend (28.6.) Marian Gold mit Alphaville nicht zum ersten Mal das NaturTheater in Bad Elster zum Beben bringen. Dann reicht er quasi das Mikrofon weiter an Bonnie Tyler, die am Sonntagabend (30.6.) die Bühne betritt.

Ergänzend zum erstklassigen Theaterspielplan der Kultur- und Festspielstadt wird im Sommer mit der Reihe der »Sommer Classics« als klangvolles Erlebnis in den königlichen Anlagen des Sächsischen Staatsbades aufgefahren. Neben philharmonischen Höhepunkten, sind es vor allem Namen wie Chris de Burgh, Gregor Meyle und Michelle, Yvonne Catterfeld oder Paul Panzer, die in das besondere Ambiente inmitten des vogtländischen Waldes locken.

Der Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Alle wichtigen Informationen aus dem Saale-Orla-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alphaville begeisterte bereits vor zwei Jahren Bad Elster und möchte nun vor ausverkauftem Haus anknüpfen. „Big in Japan“ oder „Forever Young“ sind Welthits und aus der Popgeschichte nicht wegzudenken. Noch in diesem Jahr wird die „Forever! Live - Best of 40 Years Tour“ starten.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis