Pößneck/Bad Lobenstein. Reaktion auf eine konkrete Nachfrage – und ein Gebot der Zeit

Die Diakoniestiftung Weimar/Bad Lobenstein eröffnet am Donnerstag, 4. Juli, ein Kinder-Kleiderstübchen in der Bahnhofstraße 19a in Pößneck. Fortan sind Interessierte immer dienstags zwischen 9 bis 11 Uhr und donnerstags zwischen 12 bis 14 Uhr willkommmen.

Der kleine Raum wurde von der Tischlerei der Christopherushof-Werkstätten mit Möbeln ausgestattet. „Die Regale und Kleiderständer sind gut bestückt mit gut erhaltenden Kleidungsstücken, jetzt kann es losgehen!“, teilt die Diakoniestiftung mit.

„Wir geben gut erhaltene Kindersachen an Menschen mit Unterstützungsbedarf und alle Interessierten ab, um damit eine umweltbewusste Lebensweise zu unterstützen“, sagt Bettina Schmidt, Geschäftsbereichsleiterin Eingliederungshilfen der Diakoniestiftung. Sie freut sich, dass mit dieser Neuerung ein weiteres Angebot in Pößneck entstehe, und lädt zur feierlichen Eröffnung am Donnerstag, 4. Juli, um 10 Uhr ein.

Soziales mit Umweltbewusstein verbunden

In Gesprächen während des Wärmewinter-Mittagessens sei klar geworden, dass in Pößneck – des Angebotes etwa des DRK-Sozialladens zum Trotz – ein Kleiderstübchen mit Angeboten nur für Kinder fehle, heißt es in der Mitteilung zum Hintergrund der neuen Einrichtung. „Nur weil die Kleidung und Wäsche nicht mehr benötigt wird, sollten die Dinge nicht gleich weggeworfen werden“, so die Diakoniestiftung weiter.

„Bitte bringen Sie nicht mehr gebrauchte Kleidungsstücke am besten von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr in die Räume Bahnhofstraße 19a“, appelliert Jennifer Binder vom Begleitenden Dienst der Werkstätten Christopherushof an die Leser dieser Zeitung. „Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!“, fügt sie hinzu. Es sollte wiederverwendbare und saubere Gebrauchtkleidung abgegeben werden. Nach Prüfung werden die Kleiderspenden passend an bedürftige Familien gegen einen Obolus weitergereicht.

