Vom Thüringer Meer zum Bodensee

Für Mittwoch, 3. Juli, 19 Uhr, konnte der Heimatverein Ziegenrück einen interessanten Vortrag der ortsansässigen Autoren Gisela Rein und Claus Irmscher im Hotel Am Schlossberg Ziegenrück organisieren. Sie lesen Ausschnitte aus ihrer Reportage „Bodensee-Rundfahrt“, einer Tour, die sie mit ihrem Wohnwagen „Wobbel“ unternommen hatten. Sie berichten unter anderem von majestätischen Starts und Landungen am Zeppelinmuseum in Friedrichshafen, von den Pfahlbauten im See bei Überlingen und von Versuchen, alemannisch zu schwätzen.

Tauschtag der Neustädter Philatelisten

Der traditionsreiche Briefmarkenverein aus Neustadt lädt am Sonntag, 30. Juni, zu einem Tausch- und Beratungstag ein. Philatelisten sowie Interessierte, die es werden wollen, sind am Puschkinplatz 8 in Neustadt willkommen und haben die Möglichkeit, mit Vereinsmitgliedern über Briefmarken und Münzen fachkundig zu diskutieren. Los geht es um 9.30 Uhr.

Ein Amerikaner an der Silbermann-Orgel

Am Sonntag, 30. Juni, um 16 Uhr lädt das Museum Schloss Burgk zu einem Orgelkonzert in die Schlosskapelle ein. Die Silbermann-Orgel spielt der amerikanische Organist Felix Hell. Er sei „einer der ganz Großen auf seinem Gebiet“, heißt es vorab. Felix Hell gibt weltweit Konzerte und habe neue Standards in der Orgelmusik gesetzt. Im Saale-Orla-Kreis bringt er Werke von Jacques-Nicolas Lemmens, Johann Ludwig Krebs, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn und Josef Rheinberger zu Gehör. Es ist eine Anmeldung für die Veranstaltung erforderlich, Karten können telefonisch unter 03663/400119 oder per E-Mail an museum@schloss-burgk.de reserviert werden.

Sprechstunden für Sehbehinderte im Saale-Orla-Kreis

Der Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen bietet Betroffenen sowie deren Angehörigen am Dienstag, 2. Juli, in der Zeit zwischen 9 bis 11 Uhr Sprechstunden im Raum WH 201 des Landratsamtes in Schleiz an. Nähere Vorab-Informationen gibt es bei Volkmar Dietrich unter Telefon 03663/400532 oder der Mobilfunknummer 0173/3883424.

Arbeitseinsatz auf der Pößnecker Altenburg

Die diesjährige Saison der Arbeitseinsätze auf der Pößnecker Altenburg wird am Samstag, 29. Juni, fortgesetzt. Treffpunkt ist um 9 Uhr wie bisher der Garagenkomplex am Ende des Altenburgrings. Die Altenburgfreunde im Verein für Heimatgeschichte Pößneck, die wie immer auf neue Freiwillige hoffen, wollen mit geeigneten Maßnahmen die touristische Infrastruktur auf dem Zechsteinriff pflegen. Nähere Informationen gibt es bei Rolf Bräutigam unter Telefon 03647/420063.

