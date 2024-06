Neustadt/Triptis/Pößneck. Ein Ausblick auf verschiedene Veranstaltungen der nächsten Zeit

Spurensuche mit Stephan Umbach

„Die Not war groß!“ heißt es in der Einladung zu einer öffentlichen Führung, die am 6. Juli, ab 13.30 Uhr den Neustädter Ortsteil Bucha vorstellen will. „Gästeführer Stephan Umbach entführt Sie in das Leben der Menschen von damals und gibt Einblicke in sowohl erfreuliche Begebenheiten, als auch besonders tragische Ereignisse, welche die Dorfgemeinschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Jahr 1823 erschütterten“, so eine Veröffentlichung der Stadt Neustadt. Die Spurensuche durch den geschichtsträchtigen Ort beginnt an dem Samstag am neuen Spielplatz und endet in der Dorfkirche. Karten gibt es im Vorverkauf im Neustädter Lutherhaus oder am 6. Juli direkt beim Gästeführer.

„Geburtstag des Monats“ in Triptis

Am 17. Juli um 14 Uhr wird im Saal des Triptiser Rathauses der nächste „Geburtstag des Monats“ gefeiert. Willkommen sind Seniorinnen und Senioren aus der Kernstadt und den Triptiser Ortsteilen, die im zweiten Quartal sowie in der ersten Julihälfte ihren Ehrentag gefeiert haben beziehungsweise noch feiern werden. Interessierte werden gebeten, sich unter Telefon 036482/3590 oder während der Öffnungszeit des Triptiser Rathauses im Sekretariat anzumelden. „Sollten Sie einen Fahrdienst benötigen, melden Sie uns dies gern ebenfalls“, teilt die Stadt Triptis in ihrer Einladung zum geselligen Beisammensein mit.

Auf nach Weira am ersten Juliwochenende!

Warum der Weiraer Hahneberg so heißt, liegt im Dunkel der Vergangenheit. Gewiss ist aber, dass die legendäre Veranstaltung seit 1961 fast jährlich auf dem Sportplatz der Gemeinde gefeiert wird. Am ersten Juliwochenende ist es wieder soweit. Zum Auftakt am Freitag, 5. Juli, um 19 Uhr spricht Dietmar Bachmann über die Chronik von Weira im Festzelt. Am Samstag, 6. Juli, ab 21 Uhr steigt eine Open-Air-Party auf dem lieblichen Hahneberg. Am Sonntag, 7. Juli, beginnt um 9 Uhr das traditionelle Kindersportfest, welchem sich der Mittagstisch im Festzelt und ab 14 Uhr ein buntes Programm für Jung und Alt anschließt. Veranstalter sind die Gemeinde und die ortsansässigen Vereine.

