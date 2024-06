Pößneck/Schleiz/Bad Lobenstein. Wo das nächste Sommerfest gefeiert wird und die nächste Wanderung hinführt

Wanderung zum Berg Geisa

Die Ortsgruppe Tanna des Frankenwaldvereines lädt am Sonntag, 30. Juni, zur nächsten Wanderung im diesjährigen Programm ein. „Wir treffen uns um 9.15 Uhr auf dem Marktplatz in Tanna“, teilen die Wanderfreunde mit. „Von dort fahren wir nach Oettersdorf und parken in der Dorfmitte. Unsere Wanderung führt uns über die Holzmühle in Richtung Löhma. Von dort laufen wir über den Stadtwald vorbei am Berg Geisa (499 m ü. N.N.) zurück zum Ausgangspunkt.“ Die Strecke sei rund zehn Kilometer lang. Geplant sei eine Einkehr zum Mittagessen in Göschitz. „Gäste sind willkommen“, so die Einladung der Wanderfreunde.

Sommerfest in der Begegnungsstätte

Zu einem Sommerfest wird am Mittwoch, 3. Juli, in die DRK-Begegnungsstätte „Humanitas“ in Plothen eingeladen. Beginn ist um 15 Uhr. „Bei Kaffee und Kuchen wollen wir einen geselligen Nachmittag verleben“, richtet Corinna Fellmann für die Gastgeber an die Interessierten. Alleinunterhalter Karli aus Ziegenrück sorgt für die passende Musik. Die vorbereiteten Mitmachangebote seien für alle Generationen geeignet.

Sieben Freibäder im Saale-Orla-Kreis

Im Saale-Orla-Kreis laden an sommerheißen Ferientagen insgesamt sieben Freibäder für wenig Geld zur Abkühlung ein. In Triptis ist derzeit täglich ab 9 Uhr geöffnet, in Liebschütz, Pößneck und Schleiz ab 10 Uhr, in Bad Lobenstein und Gefell ab 11 Uhr, in Hirschberg ab 13 Uhr. Hinzu kommen die Naturbäder in Döbritz, wo Gäste ab 11 Uhr willkommen sind, und Leitenteiche bei Tanna, wo es keine konkreten Öffnungszeiten gibt. Darüber hinaus locken eine Reihe weiterer Teiche und natürlich der Bleiloch- und der Hohenwartestausee zu Spaß und zur aktiv-erholsamen Bewegung an der frischen Luft. Bei schlechtem Wetter empfiehlt sich die Ardesia-Therme in Bad Lobenstein den Badewilligen.

Weitere aktuelle Meldungen beziehungsweise Veranstaltungstipps aus dem Saale-Orla-Kreis finden Sie hier und hier.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis