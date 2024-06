Tanna. Die Kinderwoche der evangelisch-methodistischen Kirche Tanna feiert ihr 30-jähriges Jubiläum.

Mit Musik und einer Andacht begann diese Woche täglich für 130 Kinder aus dem Saale-Orla-Kreis. Bereits zum 30. Mal findet die Kinderwoche der evangelisch-methodistischen Kirche Tanna statt. Von Montag bis Freitag wird gebastelt, auf Schatzsuche gegangen, in einer Olympiade gegeneinander angetreten, gesungen, gelacht und sich mit wesentlichen Dingen, wie Frieden beschäftigt. Eltern können sich vor dem Abholen in einem Café treffen und sind herzlich zum Abschlussfest am Freitagnachmittag eingeladen.

„Wir freuen uns sehr, dass inzwischen Kinder von ehemaligen Teilnehmenden schon wieder dabei sind. Außerdem helfen in diesem Jahr Jugendliche bei der Durchführung. Das alles wäre natürlich ohne die Unterstützung der Stadtverwaltung, der örtlichen Schule und der Güterverwaltung Rothenacker nicht möglich“, sagt Pfarrer Christian Colditz.

