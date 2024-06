Stephanie Rössel über einen klaren Blick und die Bitte, einmal mehr nachzudenken, bevor man etwas äußert.

Es ist wohl eine Tatsache, dass egal was man macht, sich irgendjemand immer daran stört. Dabei spielen Fakten und Sachlichkeit meist tatsächlich keine große Rolle. Dass auf einem Schiff Menschen Party machen, ist erfreulich. Dass das Lied von Gigi D’Agostino gespielt wird, ist nicht verboten. Dass, möglicherweise unter Einfluss von Alkohol, dann rassistische Zeilen gesungen werden, wohl nicht klug. Dass das jemand filmt und die Polizei informiert, damit muss gerechnet werden. Das Video kursierte durch die Bevölkerung. Es gab einen Polizeieinsatz und eine Stellungnahme der Polizeiinspektion dazu. Als Redaktion veröffentlichen wir jede von der Polizei gemeldete Alkoholfahrt oder Graffitischäden. Das aber sollen wir verschweigen? Wir bekommen zugearbeitet, fragen nach und geben Informationen an die Bevölkerung weiter. Hätten ausschließlich andere Medien darüber berichtet, und das hätten sie definitiv, dann wäre der Vorwurf groß gewesen, wir hätten es unter den Tisch gekehrt.

Gut und wünschenswert ist es also, immer einen Blick in alle Richtungen zu wahren. Der wurde mir in dieser Woche dann zum Glück sogar aus medizinischer Sicht bestätigt. Bei einem Sehtest, der nicht nur Sehschärfe, sondern auch eine Gesichtsfeldmessung beinhaltete, konnte das Gerät meine Werte nicht mehr messen, da sie die einhundert Prozent weit überschreiten. Also spuckte der Drucker das Wort „unendlich“ aus. Zur Belustigung der Ärztin, die übrigens Ausländerin ist und ihre Assistenzzeit in Deutschland absolviert. Innerhalb kurzer Zeit habe sie die Sprache und die Fachbegriffe in dieser erlernt. Während sie extrem bemüht ist, dass man sie gut versteht, erzählte sie, dass viele Patienten einfach in ihrem starken Dialekt bleiben und davon auch nicht abweichen. Es gibt eben viele Formen von Respekt.

Stephanie Rössel, Redakteurin im Saale-Orla-Kreis © Schleiz | Schleiz

