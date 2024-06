Wurzbach. Von wem das Geld kommt und wie es nun verwendet wird

Einmal im Monat treffen sich zahlreiche Senioren in den Räumlichkeiten der Diakonie-Tagespflege Wannenbad in Wurzbach, um einen geselligen Nachmittag zu verbringen. So war es auch neulich, als die Blaskapelle der Jugendfeuerwehr Wurzbach für tolle und lautstarke Unterhaltung bei Kaffee und Kuchen sorgte.

Die Kinder und Jugendlichen im Alter von 8 bis 15 Jahren beeindruckten durch ihr musikalisches Können. Die Gäste waren begeistert und applaudierten kräftig.

Im Anschluss kam überraschender Besuch von Ortsteilbürgermeister Christian Kranz sowie Stadtrat Jan Schübel. Beide überreichten im Auftrag der CDU/Bürgerunion eine 200-Euro-Spende für die Senioren des Wannenbadtreffs.

Seniorennachmittag kann jetzt noch angenehmer gestaltet werden

Die Idee, dieses Geld in einen Grill zu investieren, war schnell gefunden. So können künftig Feste zum Seniorennachmittag noch angenehmer gestaltet werden.

Jan Schübel (links) und Christian Kranz mit Anne Kunstmann in ihrer Mitte. © OTZ | Sandra Smailes

Anne Kunstmann, Ansprechpartnerin im Mobilen Seniorenbüro Wurzbach, dankte den Spendern und genauso herzlich allen ehrenamtlichen Helfern, die immer zur Stelle sind und tatkräftig unterstützen. Sie ist für Interessierte unter der Mobilfunknummer 0151/20380213 oder per Mail an seniorenbuero.wurzbach@diakonie-wl.de erreichbar.

