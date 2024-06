Schleiz/Saalburg-Ebersdorf/Rosenthal am Rennsteig/Saalfeld. Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis und für die Pendler nach Saalfeld

Sprayer in Saalburg-Ebersdorf schnell ermittelt

In der Nacht zum Freitag, 28. Juni, um 1 Uhr erkannte eine 61- jährige Saalburgerin am ehemaligen Treffer-Markt in Saalburg zwei dunkel gekleidete Personen, welche dort Grafitti sprühten. Die beiden Jugendlichen flüchteten in Richtung Staumauer. „Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten zwei weitere Tatorte mit neuen Grafitti und ein weiterer Zeuge ermittelt werden“, teilt die Landespolizeiinspektion Saalfeld mit. In der Folge seien in einem Bungalow am Pöritzscher Ufer fünf Personen angetroffen werden, darunter seien zwei Tatverdächtige gewesen. Ob diese auch für Schmierereien aus der Vergangenheit verantwortlich sind, werde derzeit noch ermittelt.

Wetzsteinhütte am Sonntag geöffnet

Die Wetzsteinhütte lädt am Sonntag, 30. Juni, wieder zum Verweilen ein. Einer Mitteilung des Thüringerwaldvereines Lehesten zufolge, wird sie zwischen 13.30 bis 17 Uhr geöffnet sein. „Es gibt frischen hausgebackenen Kuchen“, verspricht Jana Kuropka.

Zweiradfahrer ziehen sich leichte Verletzungen zu

In Schleiz sowie in Rosenthal am Rennsteig verunfallten in den vergangenen Tagen zwei Zweiradfahrer, wobei sie sich jeweils leichte Verletzungen zuzogen. In der Kreisstadt befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Moped die Gerbergasse in Richtung Geraer Straße. Von einem Grundstück rollte gleichzeitig ein anderer 61-Jähriger in den öffentlichen Verkehrsraum, hierbei den Zweiradfahrer übersehend, so dass es zum Zusammenstoß kam. In Rosenthal am Rennsteig war eine 16-jährige Zweiradfahrerin mit ihrem Moped in der Blankensteiner Straße aus Blankenstein kommend unterwegs. Eine 60-Jährige fuhr mit ihrem Pkw aus der Bahnhofstraße heran und missachtete dabei die Vorfahrt des Mädchens, so dass es auch hier zum Zusammenstoß kam.

Polizei greift in der Pößnecker Straße durch

Derzeit finden in Saalfeld auf der Pößnecker Straße/Bundesstraße B85 im Bereich des Güterbahnhofes Straßenbauarbeiten statt. In der Folge wird der Verkehr per Einbahnstraßensystem aus Richtung Bahnhofsbrücke nach Saalfeld-Gorndorf geführt. Polizeilicherseits wurden in den zurückliegenden Tagen vermehrt Verstöße gegen die Einbahnstraßenregelung festgestellt, so dass es zu entsprechenden Ordnungswidrigkeitsanzeigen kam, heißt es in einer Mitteilung. „Auch fortlaufend wird die Polizei die Einhaltung der Verkehrsvorschriften überwachen - somit ergeht an alle Verkehrsteilnehmer der ausdrückliche Hinweis, die geltenden Regelungen zu befolgen“, resümiert die Landespolizeiinspektion Saalfeld.

