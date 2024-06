Die aus Deutschland stammende Tangokönigin Nicole Nau ist am Freitagabend mit ihrem argentinischen Ehemann Luis Pereyra bei den Stelzenfestspielen bei Reuth aufgetreten. Das Paar tanzte Tango, Milonga Sureña und Milonga de la Ciudad. Marcelo Nisinman aus Buenos Aires spielte Bandoneon, ebenso der Bandonionverein Carlsfeld. In dem Ort im Erzgebirge wurde das Handzuginstrument erfunden und hergestellt. In der Stelzener Klangscheune stand das Bandoneon im Dialog mit Gülleorgel und Melkspinne. Ferner musizierten Eva Zöllner und Robert Wallschläger sowie Hayden Chisholm, Gareth Lubbe, Erwin Stache, Henry Schneider und das Stelzener Festspielensemble © Funke Medien Thüringen | Peter Cissek