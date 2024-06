Schleiz/Triptis/Bad Lobenstein/Neustadt. Großes Piratenfest, Sprechstunde Ahnenforschung und Sonderschau Eigenbautraktoren: Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Langer Abend im Triptiser Stadtrat

In Triptis tagt am Dienstag, 2. Juli, erneut der Stadtrat. Die interessierte Öffentlichkeit wird „gegen 20 Uhr“ zum erst dann beginnenden öffentlichen Teil der Sitzung willkommen sein. Zu Beginn wird Jan Wißgott (parteilos) als neuer Triptiser Bürgermeister vereidigt. Am spannendsten dürfte der Tagesordnungspunkt „Grundsatzentscheidung über die Durchführung der Landesgartenschau 2028“ sein, was vorerst Hinweise befeuert, dass die Triptiser Teilnahme an der Landesgartenschau wackeln würde. Ein weiterer Grundsatzbeschluss betrifft die Entwicklung des Triptiser Stadtparks. Und dann setzt man sich noch einmal mit dem schon mal beschlossenen städtischen Haushalt 2024 auseinander. Bürger mit Sitzfleisch können am Ende des sicher langen Abends in einer „Einwohnerfragestunde“ noch Anliegen vorbringen.

Piratenfest in der Ardesia-Therme

Ein „Großes Piratenfest“ steigt am Donnerstag, 4. Juli, in der Ardesia-Therme Bad Lobenstein. In der Zeit zwischen 14 bis 17 Uhr wird zu einem „abwechslungsreichem Spieleprogramm“ eingeladen. Für 16 Uhr ist ein Kindersauna mit einer „abenteuerlicher Entdeckungstour“ geplant.

In der Ardesia-Therme Bad Lobenstein steigt am Donnerstag, 4. Juli, ein zünftiges Piratenfest. © OTZ | KGL Kurgesellschaft Bad Lobenstein mbH

Hobbyforscher in der Stadtbibliothek willkommen

Eine „Sprechstunde Ahnenforschung“ wird am Dienstag, 2. Juli, in der Neustädter Stadtbibliothek angeboten. Beginn ist 15 Uhr. Der „versierte Ahnenforscher“ Harald Richter stehe Interessierten mit Rat und Tat zur Seite, heißt es vorab. Es wird um eine vorherige Anmeldung in der Neustädter Tourist-Information unter Telefon 036481/852222 oder per Mail an touristinfo@neustadtanderorla.de gebeten.

Landtechnik-Ausstellung mit Dreschvorführung

Am Schleizer Dreieck findet am 6./7. Juli ein Traditionstreffen für Traktoren, IFA-Nutzfahrzeuge und Oldtimer statt. Ab 10 Uhr am Sonnabend werden die Fahrzeuge vorgestellt, es ist eine „Sonderschau Eigenbautraktoren“ geplant, zusätzlich gibt es eine Ausstellung historischer und moderner Land- und Forsttechnik mit einer Dreschvorführung. Am Sonntag ab 10 Uhr ist das Programm ähnlich. An beiden Tagen ist auch an Angebote für Kinder gedacht.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis