Triptis/Neustadt/Pößneck. Ob auf dem Drahtesel, E-Bike oder Dreirad: Die Städte Pößneck, Neustadt und Triptis laden gemeinsam zur lockeren Erkundung des nördlichen Saale-Orla-Kreises ein

Am Sonntag, 7. Juli, wird im Saale-Orla-Kreis zum zweiten Mal zu einem Orla-Radeltag eingeladen. Von den Städten Pößneck, Neustadt und Triptis als Vorgeschmack auf die Landesgartenschau Orlatal 2028 entwickelt und veranstaltet, umfasst die Aktion dieses Mal fünfzehn Besuchs-, Imbiss- und WC-Stationen entlang des Orlaradweges, also auch in den Gemeinden Miesitz, Dreitzsch, Lausnitz/N. und Oppurg. Neu im Programm seien etwa der Lausnitzer Gutshof und das Oppurger Schloss. Beginn des Aktionstages ist um 10 Uhr und Ende um 17 Uhr.

Wer will, kann die laut Veranstalter 27,4 Kilometer lange Strecke zwischen der Orlaquelle bei Triptis und der Shedhalle in Pößneck komplett abfahren, muss es aber nicht. Der Radeltag ist kein Rennen. Man muss nicht an einem bestimmten Punkt starten oder ein konkretes Ziel erreichen. Es sei auch egal, ob man durchweg selbst in die Pedale tritt oder ob man das Orlatal auf dem E-Bike genießt. Und nachdem das Aktionsstempelheftchen im vergangenen Jahr auf ein unerwartet großes Interesse gestoßen war, wird es natürlich – nun mit zwölf Stempelfeldern – neu aufgelegt.

Die fünfzehn Stationen im Überblick

Als Stationen des 2. Orla-Radeltages sind ausgewiesen: in Triptis die Orlaquelle, das Freibad, das Schützenhaus und der Markt mit dem Bürgerhaus; in Döblitz das Dorfgemeinschaftshaus mit der Wehrkirche; in Miesitz der Park; in Dreitzsch die Jahrtausendbrücke; in Neustadt das Lutherhaus; in Neunhofen die Dorfkirche; in Lausnitz/N. der Gutshof und die Fahrradkirche; in Kolba das Gasthaus Zum Bären; in Oppurg das Schloss; in Rehmen die Dorfkirche; Endstation ist das Pößnecker Shedhallen-Café, wo es – wie auch im Neustädter Lutherhaus und im Miesitzer Park – Zeitvertreibsmöglichkeiten für die kleinen Radfahrer geben werde.

Die Strecke - hier die Jahrtausendbrücke in Dreitzsch - wird wieder mit drei verschiedenfarbigen Luftballons markiert sein, die für die veranstaltenden Landesgartenschaustädte Pößneck, Neustadt und Triptis stehen. © Funke | Marius Koity

Die Teilnahme an der ortsübergreifenden Veranstaltung ist kostenfrei. Die Resonanz der ersten Auflage vom 2. Juli 2023 hatte keiner konkreter erfasst, auf dem Orlaradweg waren allerdings hunderte Freizeitradler aller Generationen unterwegs

