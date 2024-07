Schleiz. Am 14. Juli gibt es am Schleizer Dreieck Vereinspräsentationen, Musik und noch viel mehr neben dem Jedermann Rennen.

Die Vorbereitungen laufen. In zwei Wochen, am 14. Juli, findet nach mehr als acht Jahren Pause, in Schleiz der „Tag der Vereine“ statt. Alle zur Stadt gehörigen Vereine erhalten die Möglichkeit, sich kostenfrei zu präsentieren, auf ihre Projekte und Veranstaltungen hinzuweisen, Mitglieder zu werben, sich zu vernetzen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die Veranstaltung findet parallel zum 13. Jedermann Rennen am Schleizer Dreieck statt. Geplant sind ab dem Vormittag bereits jetzt eine Vorführung des Hundesportvereins etwas abseits des großen Getümmels im Fahrerlager, der Auftritt einer Tanzgruppe, Gespräche auf der Bühne, bei denen sich alle vorstellen können, Musik, Spiel, Spaß sowie Aktionen und Siegerehrungen.

Da die Rennstrecke an diesem Tag gesperrt ist, muss die Zufahrt zum Fahrerlager über den Stadtweg aus Richtung Schleiz nach Oberböhmsdorf erfolgen. Ausreichende Parkmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

