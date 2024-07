Vogtland. Mit 70 Jahren ist Marian Gold kein bisschen leiser. Doch auch das Publikum sang lautstark mit.

„Big in Japan“ und „Sounds like a Melody“ dürfen bei keinem Konzert von Alphaville fehlen. Minutenlang sang das Publikum „Forever Young“ und stürmte zuvor den Fanshop-Stand, um das passende T-Shirt direkt überzuziehen. In diesem Jahr feiert die Band 40-Jähriges, denn es war 1984 als im Berliner Untergrund etwas entstand, was aus der Musikgeschichte nicht wegzudenken ist. Sänger Marian Gold wird Ende des Jahres als Frontmann auf Jubiläums-Tour gehen. Im NaturTheater in Bad Elster gab es am Wochenende ein Open-Air-Konzert, da dies bereits zwei Jahre zuvor viele Menschen vor die Bühne zog und auch jetzt die Tickets lange im Vorfeld ausverkauft waren.

Alphaville begeisterte das Publikum im NaturTheater in Bad Elster. © Stephanie Rössel | Stephanie Rössel

