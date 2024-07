Wissenswertes für einkommensschwache Haushalte aus dem Saale-Orla-Kreis.

Streifzug durch die Ziegenrücker Umgebung

„Entdecken Sie in und um Ziegenrück alte Wege neu und erfahren dabei Interessantes zu Natur und Geschichte!“, richtet Wanderführer Dirk Zaumsegel an Urlauber und Einheimische im Saale-Orla-Kreis. Am Samstag, 6. Juli, um 10 Uhr lädt er zum „Wandern auf hundertjährigen Spuren“ ein. Start ist am Vereinshaus im Ziegenrücker Plothental. Die Strecke ist etwa acht Kilometer lang. Es ist eine Anmeldung unter der Mobilfunknummer 0170/ 9863981 oder per E-Mail an d.zaumsegel@gmx.de erforderlich.

Kurkonzert in Bad Lobenstein

Am Sonntag, 7. Juli, wird zu einem Kurkonzert an die Ardesia-Therme in Bad Lobenstein eingeladen. Beginn ist um 14 Uhr. Für kurzweilige Unterhaltung sorgt das Duo Sorglos.

Orgelsommer in Triptis

Der Thüringer Orgelsommer macht am Freitag, 19. Juli, um 19.30 Uhr mit einem Konzert in der Stadtkirche Triptis Station. Mit „Barock & Irish“ ist das Programm überschrieben, welches klassische Stücke etwa von Johann Sebastian Bach mit Folk verknüpft. Musik für Orgel, Blockflöten, Gemshörner, Tin Whistle und Gambe bietet das vierköpfige Tenneberg-Consort aus Waltershausen dar, welches in Triptis von der Blockflötistin und Gemshornspielerin Sabine Kühnert aus Frankfurt am Main verstärkt wird. Die Triptiser Trampeli-Orgel spielt Tom Anschütz.

Organist Tom Anschütz (Mitte) mit Laura Sattler und Tilman Reinhardt, Mitglieder des Tenneberg-Consorts Waltershausen. © Theophil Heinke / Thüringer Orgelsommer | Theophil Heinke / Thüringer Orgelsommer

Energieberatung für einkommensschwache Haushalte im Saale-Orla-Kreis

Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck und die Caritas des Bistums Erfurt bieten einkommensschwachen Haushalten aus dem Saale-Orla-Kreis beziehungsweise insbesondere aus dem Orlatal kostenlose Energieberatungen an. Der Stromspar-Check besteht aus einer individuellen Beratung durch geschulte Helfer direkt in den Wohnungen und Häusern der Interessierten. Die Caritas-Initiative verbindet praktische Sozialhilfe mit dem Gedanken des Umwelt- und Klimaschutzes. Termine können unter Telefon 03641/3482245 oder per E-Mail an ssc-j@caritas-bistum-erfurt.de angefragt werden. Unter www.stromspar-check.de sind weitere Informationen zu finden.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis