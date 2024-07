Führung für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, Unfall mit verletztem Kind und andere Meldungen

Barrierefreie Stadtführung in Pößneck

Zu einer stadtgeschichtlichen Führung durch Pößneck für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen wird erstmals in diesem Jahr am Sonntag, 14. Juli, eingeladen. Die Tour durch den Stadtkern beginnt und endet am Glockenturm. „Die Route ist ohne Steigungen, (fast) ohne historisches Pflaster und nicht zu lang gewählt, so dass man die Strecke auch mit Rollatoren oder Rollstühlen problemlos passieren kann“, heißt es in der Einladung der Stadt Pößneck. Interessierte werden gebeten, sich in der Stadtinformation im Museumskomplex am Pößnecker Klosterplatz oder unter Telefon 03647/412295 anzumelden. Diese besonderen Stadtführungen wurden in Pößneck 2022 eingeführt.

Zahlungskräftiger neuer Besitzer für Gehöft gesucht

Am Amtsgericht Rudolstadt soll am 7. August um 10 Uhr das Gehöft Ortsstraße 22 aus Oberoppurg zwangsversteigert werden. Der amtlichen Bekanntmachung zufolge handele es sich um ein zirka 1826 errichtetes Wohnhaus mit umfangreiche Nebenbebauung und Garten, allerdings auch mit „weiterem Modernisierungsbedarf“ und einem „erhöhten Reparaturstau“. Für das 887 Quadratmeter große Grundstück ist ein Verkehrswert von 96.000 Euro ermittelt worden. Das Objekt ist seit mehr als zwei Jahren für die Zwangsvollstreckung vorgesehen. Das Amtsgericht Rudolstadt hatte schon im vergangenen Jahr einmal versucht, das Gehöft an den Mann zu bringen.

Blut spenden in Pößneck-Ost

Eine große Blutspendeaktion findet am Freitag, 5. Juli, wieder im DRK-Pflegeheim Pößneck-Ost statt. Ein Team des Deutschen Roten Kreuzes Saale-Orla ist in der Zeit zwischen 15 bis 19 Uhr vor Ort. Willkommen sind gesunde Frauen und Männer im Alter ab 18 Jahren, gern auch wieder Erstspender.

Öffnungszeiten der Touristinformation in Bad Lobenstein

Seit Montag, 1. Juli, ist die Touristinformation der Stadt Bad Lobenstein „wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten“ erreichbar, so eine Mitteilung. Einheimische und auswärtige Interessierte sind in der Anlaufstelle mit der Adresse Am Graben 18 wie folgt willkommen: montags und freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr; dienstags und donnerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr; mittwochs von 9.30 bis 12.30 Uhr, samstags von 9 bis 12.30 Uhr.

Kind fährt in Neustadt gegen Auto

Am Freitag gegen 17.45 Uhr fuhr ein achtjähriges Kind mit seinem Fahrrad in Neustadt an der Orla von einer Wiese über den Gehweg direkt auf die Straße. Hierbei stieß es mit dem Fahrrad gegen die hintere rechte Seite eines Pkw mit einem 50-jährigen Fahrer am Steuer, um dann zu Fall zu kommen. „Der Junge zog sich wohl zum Glück nur leichte Verletzungen zu“, teilte die Landespolizeiinspektion Saalfeld mit.

